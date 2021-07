El Pollo Álvarez confesó cómo se sintió tras haber pasado 3 meses sin empleo: "Lo sufrí"

El conductor de Nosotros a la mañana, que se caracteriza por ser muy inquieto, reconoció que fue difícil pasar tanto tiempo en su casa.

El viernes 9 de abril, al ritmo de Me vas a extrañar, de Damas Gratis, Joaquín "Pollo" Álvarez y Sandra Borghi se despidieron de la pantalla de El Trece con Nosotros a la mañana para darle lugar a la nueva programación, sin pensar que en solo tres meses volverían por la puerta grande. Y aunque fue poco el tiempo que no estuvo en la televisión del aire, el conductor no la pasó bien. "Fue malísimo", confesó.

"Lo sufrí porque no sé estar sin trabajar. Trabajo desde muy chico, de distintas cosas, y no me hallo sin estar trabajando tantas horas del día", reveló en diálogo con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia. Y explicó: "Tenía las mañanas libres y la pasaba mal, me daba culpa, no me gustaba. Me encontraba a las 9 de la mañana tomando mate en mi casa y decía: '¿Qué hago acá?'".

Además, hizo referencia sobre el cambio de horario que sufrió el ciclo, ya que pasó a durar una hora y media en lugar de dos: "No me gusta ni perder un minuto... ¡imaginate media hora! Prefiero tener la mayor cantidad de tiempo posible al aire, pero va a ser un programa más compacto, picado, con más ritmo", reconoció. Y añadió: "Yo quiero mucho estar al aire. Después los programas van cambiando, algunos quiero más que otros y puntualmente a este lo amo y me cambió la carrera. Pero lo importante es estar en la pantalla".

Este lunes, en su regreso a la señal que dirige Adrián Suar, el Pollo se mostró muy agradecido por esta nueva oportunidad. "Estamos muy contentos de volver. Les agradecemos a las autoridades del canal y a la gente. Estaban contentos a la par de nosotros", destacó frente a la gran cantidad de mensajes que recibió en las redes sociales. "Fue un amor incondicional que nos hizo muy bien porque nos acompañó el tiempo que no estuvimos y nos llenó de energía ahora que volvimos", agregó Borghi.

El panel está compuesto por Carlos Monti, Sol Pérez, Ariel Wolman, Paula Trapani, Gastón Marote, Pablo Montagna y "Pampa" Mónaco, mientras que Santi Zeyen sigue como movilero. "Es un equipo fernetero, salidor y jodón", definió Álvarez y remató con humor: "No nos sacan más".