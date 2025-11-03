Adorni se pudrió de Majul y le dijo de todo en vivo en La Nación Más: "Sos".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, protagonizó un intenso cruce con el periodista Luis Majul en vivo. Qué ocurrió al aire del programa de Majul en La Nación Más.

Los domingos, Majul conduce La Cornisa, donde estuvo invitado Adorni el 2 de noviembre. Al aire, Majul le recriminó que no iba seguido a su programa de los domingos. Entonces, el clima se tensó.

"Vine varios domingos, no vengo tanto como vos pretendés, pero vos sos medio insaciable", le dijo Adorni, a lo que el periodista contestó: "Insaciable no, soy un productor insistente".

Luego, el flamante jefe de Gabinete prometió que haría "el esfuerzo" de ir "más seguido" a La Cornisa, justo antes de que Majul anunciara: "De hecho, Santilli mañana a las 20 va a estar también". "Vos llamás 300 veces a la gente. Sos intenso", continuó el ex vocero de la Presidencia, pero Majul aclaró: "Últimamente llamo poco y me atienden rápido. Agradezco. A la oposición también la llamo, lo que pasa es que no quieren dar las entrevistas".

Luis Majul se cruzó en vivo con Manuel Adorni.

El cruce anterior entre Luis Majul y Manuel Adorni

Hace algunas semanas, Majul anunció que el presidente Javier Milei le había suspendido una nota a la que asistiría en el piso. Al día siguiente, quien fue a la entrevista fue Adorni, y dijo: "Solo te hago un paréntesis, yo vengo en representación del presidente. El Presidente tenía pactada con vos una nota hoy a esta hora". "Te lo quería aclarar por un comentario que hiciste vos ayer sobre la ausencia del Presidente. El Presidente jamás dejaría de venir a una nota por una pregunta que le puedan llegar a hacer. Siempre se ha mostrado abierto a que le pregunten cualquier cosa", agregó.