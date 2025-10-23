Adorni patoteó a Majul en su propio programa en vivo: "Te dije por teléfono"

Adorni patoteó a Majul en su propio programa en vivo.

Manuel Adorni visitó los estudios de LN+ para una entrevista con Luis Majul, en reemplazo de Javier Milei que no pudo comparecer ante el periodista debido a un "desgaste físico", según explicó el vocero. Previo a despejar duda alguna de su interlocutor, Adorni le puso los puntos al aire.

"Solo te hago un paréntesis, yo vengo en representación del presidente. El presidente tenía pactada con vos una nota hoy a esta hora", mencionó primeramente, a lo que Majul sostuvo que "es cierto que me avisaron en tiempo y forma". Sin embargo, el entrevistado prosiguió: "Te lo quería aclarar por un comentario que hiciste vos ayer sobre la ausencia del presidente. El presidente jamás dejaría de venir a una nota por una pregunta que le puedan llegar a hacer. Siempre se ha mostrado abierto a que le pregunten cualquier cosa".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"¿Interpretaron que mi lectura era eso?", cuestionó Majul, a lo que Adorni indicó: "Dijiste que el presidente tal vez no quería exponerse a una pregunta que no puede responder. Aclararte que tal como te dije por teléfono, el presidente por supuesto está teniendo un desgaste por la campaña, está poniendo el cuerpo para que lo acompañen". "Vi al presidente ayer y está cansado. Los actos que hacen son de mucho esfuerzo físicos por estar en el medio de la gente, que es lo que él considera que hay que hacer y le gusta", concluyó.