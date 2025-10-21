Adorni le soltó la mano a Jonatan Viale y lo humilló en vivo.

El vocero de la Presidencia y legislador porteño electo de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, se la pudrió en vivo al periodista Jonatan Viale. Qué pasó en TN.

En un momento de la entrevista que le hizo el lunes por la noche, Viale le preguntó a Adorni como se lleva con el asesor presidencial Santiago Caputo, sobre quien dijo que tiene una relación "espectacular" y profundizó: "Siempre me llevé espectacular. Yo lo conocí en el 2023 a él, no lo conocía de antes. Y siempre tuve una relación bárbara".

"Es joven él. Tiene.. no sé si tiene 40 años", infirió el periodista, a lo que el funcionario aclaró: "Creo que tiene, no quiero que después se enoje, pero creo que pisó los 40".

Fue allí que el conductor de ¿La Ves? plasmó su opinión con una consulta: "Y una persona a los 39, 40, ¿está para ser jefe de Gabinete? No sé, se me ocurrió esa pregunta". "Y yo creo que sí, ¿por qué no?", retrucó Adorni y el funcionario le dijo: "No sé, por un prejuicio mío". "Yo creo que si tenés 30 también podés. Sos muy prejuicioso vos", le agregó el vocero, con tono jocoso.

Adorni le soltó la mano a Jonatan Viale y lo humilló en vivo.

Qué puede pasar con la jefatura de Gabinete

"Podés tener una persona de 30, de 40, de 80. Mientras puede hacer el trabajo como jefe de Gabinete", continuó el vocero del presidente Javier Milei. "Lo que pasa es que vos das vueltas para que yo te diga que va a ser jefe de Gabinete", siguió y concluyó: "Lo define el Presidente. El Presidente propone y después tienen que estar de acuerdo las dos partes".