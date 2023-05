El "picante" acercamiento de Tinelli con una figura de Gran Hermano

El conductor de Showmatch lanzó una indirecta hacia la famosa concursante. Marcelo Tinelli evidenció una inesperada cercanía con la joven.

Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un posteo acerca de las posibilidades de que una ex Gran Hermano sea parte de su programa. El Bailando 2023 llegará a la pantalla de América a mediados de este año.

La cuenta oficial de LAM en Instagram compartió una foto de Ángel de Brito con Juliana Díaz, la concursante del reality de Telefe que se puso de novia con su compañero Maxi dentro del programa. Ahí le preguntaron a Tinelli cómo veía a la joven para el Bailando.

"No me disgusta. Es picante", escribió el conductor de TV oriundo de Bolívar, sin mostrar demasiado entusiasmo en Díaz, aunque tampoco le cerró las puertas a su reality show. Este ida y vuelta se dio semanas después de que Juliana hiciera un insólito video en sus redes sociales en el que le pidió de manera directa a Tinelli que la incluyera en la lista de participantes de su programa.

"¿Qué estás esperando, Marce querido. ¿Hola Chato? Si dale, dale. Escuchame una cosa, ¿qué está pasando que no me llamaron del Bailando todavía? Soy la primera expulsada de todas las ediciones de Gran Hermano, ¿cómo no me vas a conocer a mí?", soltó la joven a modo de humorada en su video. Y agregó: "Soy histriónica, simpática, me encanta bailar, tengo un novio cordobés. ¿Querés que vayamos los dos? Vamos. ¿Querés que vaya sola? Voy sola".

A pesar de haber sacado la mayor buena onda que pudo en su video, algunos usuarios de Instagram criticaron duramente a la ex figura de Telefe y le hicieron saber que no contaban con su agrado. "Seguís siendo igual de irritante" y “La dignidad se la dejó en la valija que no le dieron cuando la expulsaron”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la sección de comentarios.

El propio Marcelo Tinelli reaccionó ante aquel pedido en su momento en una de sus historias, en la que escribió: "La re tengo a Juli". Aunque con ese comentario pareció haberle dado el ok, aún Juliana no está confirmada para el Bailando 2023.

El mal momento de salud de Juliana de GH

"Me pase toda la noche con vómitos, 5 AM no di más y llamamos a Eco. A las 9 de la mañana aparecieron, decí que tengo enfermero de lujo. PD: No estoy embarazada", escribió la joven en sus redes sociales hace algunas semanas. A diferencia de su posteo sobre el Bailando, enesta ocasión Juliana, quien apuntó contra GH tras su salida, recibió muchos mensajes de amor y apoyo.

Quiénes son lo confirmados para el Bailando 2023

El conductor recientemente criticado por Beto Casella ya tiene gran parte del casting hecho para su próxima reality show. Después de que se dijera que el conductor no estaría conforme con los participantes del Bailando 2023, se conocieron quiénes son los confirmados hasta el momento. Alfa de GH, Candelaria Tinelli, Romina Malaspina, Coty GH, Cone GH, Coki Ramírez, El Tirri, Lourdes Sánchez, Juli Castro ( hija de Momi Giardina), Anabel Sánchez y Tomás Holder de GH son las figuras confirmadas para la próxima edición de Showmatch.

"Lo que está haciendo es un Bailando outlet. Con todo el cariño que les tengo, pero las figuras como Holder y demás no son las que Tinelli quería para el show", pronunció la periodista Nancy Duré en Socios del espectáculo, en alusión al casting de Tinelli y aseguró que el conductor no estaría contento.