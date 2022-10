Admira a Tinelli y visita su ciudad hace 23 años: "Una travesura"

El hombre es oriundo de Santa Fe y visita la ciudad natal del conductor de El Trece por un especial motivo.

Un fanático de Marcelo Tinelli visita hace muchos años la ciudad de Bolívar, donde nació el conductor de Canta Conmigo Ahora. Lo considera su ídolo y viaja miles de kilómetros para estar presente en un evento muy particular que fue organizado por el "Cabezón".

Juan Carlos Villarruel vive en Sunchales, Santa Fe y viaja desde hace 23 años a Bolívar para disputar la Maratón Internacional Dino Hugo Tinelli, lanzada públicamente por Marcelo en el año 1999 a través de VideoMatch y cuyo nombre es en honor a su papá. "A mi viejo le decía 'papi yo quiero ir'", reveló el hombre sobre sus deseos de niño.

En la edición 2022 del evento deportivo, Juan Carlos volverá a viajar con la esperanza de encontrarse con Tinelli. "Fue una travesura que hice porque me escapé, porque mi viejo no me dejaba", dijo, y contó cómo fue la primera vez que disputó la Maratón: "Una camionero de una empresa nuestra láctea me llevó a Bolívar ese viernes y llegué, me dejó en el cruce a las 4 de la mañana".

En varias oportunidades pudo encontrarse con el presentador de televisión en su ciudad natal y dejó en claro que es su ídolo. Además, por su dedicación con el deporte, la organización le hizo un video de reconocimiento que fue publicado en las redes años atrás. En Sunchales, de donde es oriundo, fue distinguido en la Fiesta del Deporte como "Deportista del Pueblo".

Fue empleado de Tinelli y decidió contar un secreto a voces

Fue empleado de Marcelo Tinelli y actualmente se encuentra alejado de los medios. Decidió probar suerte fuera de la televisión, aunque en las últimas horas contó un secreto a voces fruto de su decisión: "Hubo noches solo, llanto, un montón de situaciones".

En diálogo con Intrusos, el bailarín Jorge Moliniers habló de su nueva vida en Londres y aseguró que no la pasó bien al probar suerte lejos de sus afectos y dejando el trabajo que le dio de comer durante tantos años: "Es difícil dejar cuando más o menos estás instalado, tenés trabajo y gente, dejar todo. Irte te moviliza y no todo es color de rosa. Yo trato de contar y quedarme con lo lindo, pero hubo noches solo, llanto, un montón de situaciones que las voy a contar en algún momento”.

“Hoy por mi salud espiritual y mental prefiero quedarme con lo bueno, porque extraño mucho. Acá sí que se siente la soledad, que estás muy lejos de tu familia. Yo estudié un montón, pero cuando llegué acá no podía preguntar ni cuanto salía un café. Extrañás la calidez de la gente, el abrazo, el inglés es mucho más frío. Pero es aprender otra cultura, adaptarme y eso es parte de mi búsqueda”, agregó Jorge Moliniers, quien dentro del Bailando conoció a quien fue su pareja durante muchos años: Hugo Ávila.