Juliana Díaz aseguró que su expulsión de Gran Hermano estuvo armada: "Me tuve que hacer la sorprendida"

Juliana Díaz hizo una grave acusación contra la producción de Gran Hermano y expuso los manejos secretos que tuvo el canal durante su expulsión.

Juliana Díaz, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), hizo una dura acusación contra el reality, ahora que llegó a su fin. La joven de 31 años, quien fue expulsada en su reingreso a la casa por haber filtrado información confidencial del exterior, aseguró que dicha escena no fue real, sino que fue estratégicamente planeada y que la producción la obligó a fingir que estaba sorprendida.

Juliana había sido expulsada por decisión de Gran Hermano tras haber roto la regla más importante del programa: no contarles a sus compañeros nada de lo que se ve desde afuera. Si bien en el momento exacto en el que la echaron en vivo se mostró sorprendida, ahora aseguró que nada de eso fue genuino y que le habían avisado con antelación que iba a ser expulsada.

“Si ustedes supieran... Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida. No me dolió ni nada", contó Díaz sobre su salida de la casa más famosa del país, a través de un vivo de Instagram. “Me da risa porque la gente se burla de la expulsión. ¡Mi amor! Si supieras... Hay cosas que acepté a cambio de otras importantes. Yo quería entrar a la casa para darle un beso y un abrazo a Maxi, que lo veía muy mal", reconoció.

Además, agregó que Gran Hermano nunca la retó por su comportamiento, tal como mostraron en pantalla, sino que en realidad no había nadie hablándole del otro lado y el clip fue editado. En este sentido, explicó que tenía muy en claro que afuera "iba a hacer plata y que el programa abre una puerta grande". "A mí me convenía estar afuera. Ahora puedo ventilar lo que quiera, pero obviamente hay muchas cosas que me guardo por respeto. No puedo decir más nada”, cerró.

¿La expulsión de Juliana de Gran Hermano fue real?: sus anteriores declaraciones

Estas declaraciones de Juliana llamaron la atención de los seguidores del reality, ya que algunos meses atrás, había contado algo totalmente diferente durante una entrevista con el youtuber Martín Cirio, conocido como La Faraona. "Cuando salgo de la casa, vienen los directivos a hablar conmigo y yo estaba hecha un fuego. Les dije 'no me pareció la manera'. Después me explicaron, entendí y me dijeron 'sí tenés razón, pero el formato es así'. Me dio risa porque me dijo '¿Vos querés ir al piso?' y yo lo miré y le dije '¿A vos te parece que quiero ir al piso? Yo si voy al piso ahora, hago un desastre así que te conviene que no me lleves'", había relatado.

Walter "Alfa" Santiago apuntó contra Juliana por sus dichos sobre su expulsión

Mientras algunos seguidores de Juliana le creyeron y coincidieron en que el reality está armado, muchos otros opinaron que la joven estaría mintiendo para limpiar su imagen. Walter "Alfa" Santiago, exintegrante de la casa, también opinó que la novia de Maxi Giudicci no estaba siendo sincera y le dejó un letal comentario en sus redes sociales: "¿Así que la carita de sorprendida era actuada? ¡Andá! ¡Te expulsaron y ya!".