Juliana de Gran Hermano habló a fondo de su problema de salud: "El cuerpo habla"

La exparticipante de Gran Hermano se sinceró sobre su problema de salud crónico y cómo afectó a su estadía en el reality.

Luego de haber vuelto a la casa de Gran Hermano para celebrar la falsa boda de Marcos, Julieta y Nacho, Juliana Díaz habló sobre su problema de salud y cómo influyó durante su paso dentro del reality show.

La joven oriunda de Venado Tuerto brindó una entrevista con Teleshow y abrió su corazón sobre su participación en el exitoso programa. Precisamente, Díaz contó que fue una experiencia muy fructífera en su vida y que le abrió muchas puertas laborales. Sin embargo, hubo situaciones que tuvo que sortear en la casa y a las que les costó enfrentar.

Juliana habló sobre la cocina dentro de la casa y aseguró que a ella le encanta cocinar, pero no sintió que le dieran ese lugar en la casa. "Yo los dejé a Romina y Alfa porque la realidad es que a mí me encanta cocinar, pero tenés que cocinar para tener gente. La verdad que lo hicieron increíble, y yo como, bueno, tengo algunos temitas de salud y demás y soy medio complicada para comer", empezó por confesar.

En este marco, explicó cuál es la situación de salud que enfrenta: "Tengo problemas de intestino. Yo creo que por estrés. El cuerpo habla y expresa. Entonces me cuido mucho. Trato de no comer carne, no soy vegetariana, pero la evito porque me hace mal". Además, reveló cómo enfrentó esta situación dentro de la casa.

"Entonces, adentro de la casa, andá a darles milanesas de soja a los chicos. Eran muy pocos los que querían comer milanesas de soja", reveló. Por último, sentenció: "Pero bueno, en lo que a mí respecta, trato de comer bien, aunque me doy todos los permitiditos habidos y por haber".

Juliana habló de más en una entrevista y Gran Hermano podría perder un contrato millonario

Juliana Díaz se fue de boca en una entrevista y a los segundos se tuvo que disculpar por revelar un secreto que podría hacerle perder un contrato millonario a Gran Hermano. "Acá estoy metiendo la pata", reconoció la propia ex integrante de la casa más popular del país, que ya había sido tendencia en los últimos días por su frustrada participación en la transmisión del partido entre River Plate y Arsenal en el Monumental.

Lucila "La Tora" Godoy, Daniela Celis, Agustín "Frodo" Guardis y Juliana "Tini" Díaz tuvieron la oportunidad de reingresar en Gran Hermano luego de ser eliminados gracias al repechaje. Mientras "La Tora" sigue en carrera por el gran premio, sus compañeros reingresantes no tuvieron la misma suerte. El caso más insólito entre estos fue sin dudas el que protagonizó "Tini", que a los cinco días de volver al reality fue expulsada de Gran Hermano por dar información del exterior.

Lejos de aprender de sus errores, Juliana volvió a quedar en el centro de la polémica luego de su visita al podcast de Martín Cirio. Es que en un video que se viralizó en las redes sociales se la puede escuchar contando cómo es el procedimiento que se realiza cuando un participante queda eliminado y apuntó contra uno de los principales auspiciantes de Gran Hermano.

"Te llevan en una combi, te hacen el simulacro del Cabify", comenzó contando Juliana ante la sorpresa de "La Faraona". Rápido de reflejos, el creador de contenido la apuró: "Ah, ¿no existe Cabify?". Fue entonces que se dieron cuenta de que "Tini" había hablado de más y explotaron en carcajadas.

"Ella detona todo", comentó divertido Cirio mientras Juliana seguía riéndose de cómo se había ido de boca. Consciente de que esta revelación podría traerle problemas con el reality, la ex Gran Hermano siguió: "Lo estaba diciendo y lo estaba pensando: 'acá estoy metiendo la pata'. Bueno, es parte del show".

Continuando con su explicación, "Tini" detalló que dado que la casa no está cerca del estudio donde los recibe Santiago del Moro, primero los llevan en una combi con sus pertenencias y después los suben a un auto del auspiciante de Gran Hermano para hacer la llegada oficial. "Perdón a la produ", cerró Juliana Díaz su inesperada revelación, que podría traerle problemas al popular reality, ya que se trata de uno de los sponsors más importantes del programa.