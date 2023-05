Una ex Gran Hermano expuso lo peor de Telefe: "Falsas"

Una exconcursante del ciclo hizo un fuerte descargo y expuso cómo quedó su vínculo con el canal.

En medio de su insistencia para ingresar al Bailando 2023, una exparticipante de Gran Hermano hizo una fuerte acusación a Telefe y reveló cómo quedó su vínculo con el canal con que el matuvo relación durante 5 meses. Indignada, reveló varios detalles desconocidos.

Se trata de Juliana Díaz, la participante santafesina que fue expulsada de la casa por brindar información del exterior tras su regreso en el repechaje. La joven de 31 años confesó que actualmente no tiene ninguna propuesta por parte del canal y que tuvo que buscarse un nuevo trabajo para mantener su presencia en los medios.

"A mí esto no es que me jode, pero sí, lamentablemente Telefe ya eligió sus chicos. Entonces, el resto nos tenemos que armar por cuenta propia", reveló Díaz en diálogo con La Tarde del Nueve. Luego, añadió: "Pero no lo digo desde un lugar despectivo. Me parece bien que ellos elijan quien garpa o no".

Sin embargo, luego remató confesó por qué está tan insistente con el hecho de ingresar al Bailando 2023. "Yo de chiquita estudié teatro y danza, por esto me estoy postulando para el ‘Bailando’. Pero cero mambo con Telefe", aseguró. Luego, añadió: "Al contrario, tengo muy buena relación con los productores. Incluso me siguen llamando para otras cosas".

Por otro lado, contó qué haría si entra al reality conducido por Marcelo Tinelli. "Y si entro en el Bailando la quiero ver a Coti, porque yo la quería, pero adentro de la casa me la jugó por atrás. Igual las dos éramos falsas", sentenció.

Marcos Ginocchio vuelve a Gran Hermano: qué hará el campeón de la última edición

Tras coronarse como el ganador de la décima edición de Gran Hermano, Marcos Ginocchio todavía está definiendo cómo será su futuro laboral y una de las posibilidades más firmes es que regrese al reality que lo hizo una de las figuras más queridas de la televisión argentina. En cuanto desde la cuenta de LAM publicaron la primicia, las redes sociales explotaron tanto con comentarios a favor de sus seguidores que aseguraron que lo bancarán en lo que haga como sus detractores que evidenciaron su disgusto por la decisión que habría tomado Telefe.

Gran Hermano fue un éxito absoluto para la televisión argentina, con un promedio de rating envidiable para todos los canales. Con el fin del reality, los participantes del mismo empezaron a buscar cómo aprovechar el impulso de popularidad como para quedarse en los medios. Telefe fue liberando de su contrato a algunos de los "hermanitos" -algunos acordaron el canal y otros tuvieron que romper su vínculo y pagar una multa-, mientras que decidieron mantener en la señal a algunos de los que más se destacaron.

Tal fue el caso de Nacho Castañares, "La Tora" Villar, Daniela Celis, Romina Uhrig, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, el campeón del reality. Precisamente de este último se rumorean dos posibles destinos tras su coronación en Gran Hermano. Por un lado, se especula con que podría ser parte de Margarita, el spin off de Floricienta que está armando Cris Morena para HBO, donde también podría reencontrarse con Julieta Poggio, para alegría de sus seguidores.

En ese sentido, Ángel de Brito reveló recientemente en LAM que Marcos volvería a Gran Hermano. Es que el propio Santiago del Moro confirmó hace algunas semanas que en octubre habrá una nueva edición del reality, aunque con algunas modificaciones ya que se llamará Gran Hermano Gigante. Luego de esta información, De Brito confirmó: "Marcos al debate de Gran Hermano. ¿Les gusta? #LAM".

Esto generó rápidamente un sinfín de comentarios de todo tipo en redes sociales. Mientras los seguidores del "Primo" lo bancaron, sus detractores manifestaron su disgusto y remarcaron que la personalidad de Marcos está bastante alejada de los debates, ya que, como recordaron, el salteño solía escaparle al conflicto durante su estadía en la casa más famosa del país.