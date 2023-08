El pedido de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel antes de separarse para "convencerla"

El entorno de Rodrigo de Paul reveló cómo fue la dolorosa conversación que el futbolista mantuvo con la cantante antes de terminar su relación.

Rodrigo de Paul le habría hecho un urgente pedido a Tini Stoessel antes de tomar la decisión definitiva de separarse. La ruptura entre la artista y el campeón del mundo no solamente generó un fuerte impacto entre sus seguidores, especialmente porque días atrás, De Paul se había tatuado el nombre de Tini y se mostraban muy felices juntos. Sin embargo, de un día para el otro anunciaron su separación mediante un comunicado redactado en conjunto.

"Quiero contarles que con Rodrigo/Tini decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", escribieron en sus redes sociales, reemplazando sus respectivos nombres. Si bien en este anuncio dieron a entender que se trató de una decisión mutua, desde el entorno de De Paul no dicen lo mismo.

Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, aseguró que le llegó información exclusiva sobre la verdad de su ruptura. “La separación de Tini y Rodrigo está confirmada por ellos, he escuchado en las últimas horas que todo se dio en total armonía y a mi me cuentan otra cosa. Yo no quiero decir que la ruptura fue escandalosa, porque tampoco me dicen eso. Ahora, acá hubo una persona que dejó de amar a la otra, y esa persona es Tini", anunció.

"Lo digo con respeto, es la información que tengo para contar, ella decidió romper el vínculo. Y esto que digo no es para ponerlo a Rodrigo de victima ni nada que se le parezca. Nadie está obligado a amar, pero tampoco digamos que fue un mutuo acuerdo cuando no fue así según mi data”, amplió Etchegoyen. En este sentido, señaló que la separación se habría definido la semana pasada en Madrid, ciudad que eligieron para juntarse a redactar el comunicado de su separación.

Además, señaló que “Rodrigo está muy triste y trató de convencerla a Tini de no terminar porque está súper enamorado de ella”. Y cerró: “Una sensación que tengo después de la información que obtuve, es que no hay ninguna posibilidad de una reconciliación. Y les aseguro que solo cuento el 10% de lo que me dijeron sobre el final de la relación, prefiero contar poco y que se entienda y no difundir datos sensibles que no conducen a nada”.

La terminante decisión de Tini Stoessel sobre su relación con Rodrigo de Paul

Según trascendió, Tini no tendría ninguna intención de volver con De Paul en un futuro. Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece), aseguró que "no estaban bien" desde hace mucho tiempo y que el principal motivo de su ruptura fue que están en diferentes momentos de su vida. "Yo tengo acceso a los entornos, vamos a decirlo así. Y yo siempre que tiro información la recontra chequeo y la tiro cuando la tengo confirmada. Por eso, esperé a dar la información", comenzó la panelista, en diálogo con Ciudad.

Y agregó que no se separaron "por falta de amor, sino porque no son compatibles las vidas y los estilos de vida que tienen cada uno". En tanto, declaró que fue la cantante quien tomó la decisión. "Yo creo que ella no vuelve con De Paul nunca más. Tuvieron muchas idas y vueltas en los últimos tiempos. Yo me enteré y jamás conté nada. Si esta vez hablé, fue porque tenía la confirmación", concluyó.