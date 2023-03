No hay vuelta atrás: Camila Homs y Rodrigo de Paul tomaron una importante decisión

Camila Homs y Rodrigo de Paul llegaron a un firme acuerdo en relación a sus dos hijos, un año después de su ruptura.

Camila Homs y Rodrigo De Paul se habrían puesto de acuerdo de una vez por todas, a un año de su escandalosa separación, y habrían tomado una importante decisión sobre el futuro de sus dos hijos: Francesca, de 4 años, y Bautista, de 1 año y medio.

La modelo reveló en varias ocasiones que aún mantiene un diálogo fluido con el futbolista para conversar sobre temas que competen a los niños. Sin embargo, se sabe que tuvieron varios enfrentamientos y desacuerdos a la hora de tomar decisiones y que incluso la Justicia tuvo que intervenir.

Según anunció Juan Etchegoyen en Mitre Live, recientemente tuvieron una importante conversación en la que resolvieron qué pasará con sus dos hijos, mientras De Paul juega con la Selección Argentina en el partido contra Panamá. Cabe destacar que meses atrás, De Paul y Camila tuvieron una fuerte discusión en torno al Mundial y el futbolista no pudo festejar el triunfo de la Copa del Mundo junto a sus dos hijos, como sí lo hicieron otros de sus colegas futbolistas.

"Quiero contarles después de tantas preguntas que me han hecho la decisión que se ha tomado en la familia Homs sobre los hijos de Camila y Rodrigo. Lo que yo tengo a esta hora es que Francesca y Bautista acompañarán al padre al estadio Monumental", reveló el conductor. Sin embargo, aclaró que Camila "no tiene ni tuvo ninguna intención de ir a ver el partido”.

En este sentido, Etchegoyen señaló que alguien llevará a los niños al estadio. “Cuando pregunté con quién van a ir los chicos no me dieron nombre, solamente que los llevará alguien del círculo íntimo familiar. Esto que te cuento es minuto a minuto pero según lo que me llega va a suceder, la decisión está tomada y es esa", detalló. Por último, añadió que es muy probable que Tini Stoessel también se presente para apoyar al campeón del mundo.

El padre de Camila Homs rompió el silencio sobre la ruptura entre su hija y De Paul

El padre de Camila Homs, Horacio Homs, habló sobre la separación entre su hija y el futbolista y aseguró que "fue lo mejor para Camila". "Hemos pasado por muchas cosas. Entonces, cuando es lo mejor para un hijo, ya no se habla más de la separación", reflexionó el hombre. En este sentido, explicó que no le gustaría que se reconciliara con el deportista, a pesar de que no lo considera una mala persona.

"Es buen chico, pero mi hija creo que se merece otra cosa. No es un chico para ella, esa es la verdad", reflexionó. Además, agregó que Camila está mucho mejor ahora que se separaron. "Ella es divertida y muy sana, la veo espléndida. En otro momento, no la veía tan bien como está ahora. Sufrió mucho", concluyó Horacio.