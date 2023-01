Filtran un escandaloso video de Camila Homs insultando a Tini Stoessel

Sigue la guerra mediática entre Camila Homs y Tini Stoessel luego de un afilada canción que apunta contra la cantante y actual novia de Rodrigo De Paul.

Camila Homs no suelta su rencor contra Tini Stoessel: en un escandaloso y reciente video que se filtró en las redes sociales, la modelo soltó un picantísimo cantito dedicado a la cantante pop y actual novia de Rodrigo De Paul. "Tini se la come", sentenció Homs, reavivando las llamas del conflicto.

En la mañana de Año Nuevo se viralizó un video protagonizado por Camila Homs en una clara señal de guerra hacia Tini, la actual pareja de su ex. "Ole, le, oh, la, la..., Tini se la come y Cami se la da", entonaba un grupo de personas en referencia al romance que la cantante tiene con De Paul.

Arengando a la multitud, Camila se unió a los cánticos para dejarle un filosísimo mensaje a Stoessel aunque luego otro sector del público entonó otros temas apoyando a De Paul, que el pasado 18 de diciembre se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. "Que se vayan todos a la concha de su madre", les respondió Camila Homs, mientras se agarraba de una amiga.

Rodrigo de Paul denunció a Camila Homs por amenazas hacia él y Tini Stoessel: "Es una denuncia tremenda"

Rodrigo de Paul se cansó de los conflictos con Camila Homs y habría tomado una decisión determinante: llevar el tema a la Justicia de una vez por todas.

Según trascendió, el futbolista habría decidido esto tras las amenazas que su novia Tini Stoessel recibió por parte de Camila, quien le habría mandado una infinidad de mensajes agresivos sin razón alguna. "Rodrigo de Paul denunció a Camila Homs y a su padre en la Justicia por amenazas hacia él y contra Tini", anunció el periodista Agus Rey a través de su cuenta de Twitter. Además, agregó que el campeón del mundo "pidió protección para sus hijos".

Un detalle clave es que De Paul contaría con las pruebas suficientes para denunciar que la madre de sus hijos lo hostigó: "Tendría audios de WhatsApp amenazantes por parte de su ex y chats de Camila contra Tini, por eso la cantante la bloqueó", detalló el periodista.

En estas conversaciones, se puede leer cómo Camila le dice al futbolista: “Merecés lo peor vos y la puta de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé como harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo”.

En otro fragmento del chat, Rodrigo le reclama que por su culpa su hija no pudo estar presente acompañándolo en el Mundial Qatar 2022: "Ya decidiste que no venga a la final del Mundial por querer ser vos protagonista donde no lo sos. Ella (su hija) decide todo y yo voy a hacer lo que ella quiere porque es más importante que yo. Mi prioridad, a ver si te entra en la cabeza".