Batacazo de Telefe: el histórico programa del canal que vuelve a la televisión

Un clásico del canal de la familia está a punto de volver a la pantalla chica e ilusiona a los fanáticos.

En medio de la lucha por el rating, se conoció que una famosa serie de Telefe volverá luego de décadas de haber finalizado. La exitosa ficción estrenará una nueva temporada y ya se conocieron detalles de la grabación que iniciará próximamente.

Quien dio a conocer la entrevista fue Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live. Allí, el periodista se contactó con uno de los protagonistas de la serie y obtuvo detalles únicos de la nueva temporada. Se trata de Cebollitas, la emblemática serie de fines de los 90, que regresará con una entrega que mostrará la vida actual de los protagonistas.

"Es muy loco esto, es algo muy nuestro y no sé cómo te llegó la data, nos llegó una propuesta de Costa Rica y la verdad es emocionante, está bueno volvernos a ver y estaría bueno juntarnos para hacer la segunda temporada de Cebollitas", reveló Juan Yacuzzi, uno de los protagonistas de la serie. Luego, sumó: "Surge con un productor de ese país y la mayoría le dio el ok para hacerlo, la idea de hacerlo en Costa Rica. El productor que está detrás de esto es Sasha Alpizar".

Al parecer, ya está todo encaminado para que la serie vuelva renovada a la televisión. Y todo apunta a que las expectativas son muy altas. "Ojalá que pase lo mismo que pasó en esa época, la idea es hacer qué pasó después del tiempo, veremos para dónde encara la historia de cada personaje, todavía es un proyecto", sentenció el actor.

Filtraron datos sobre la interna en uno de los programas de Telefe: "Harta"

Georgina Barbarossa y Pìa Shaw tuvieron un duro entredicho en A La Barbarossa. En ese momento, todos pensaron que se trató de algo propio de la tensión que se produce en un programa en vivo. Pero Marina Calabró reveló que el cruce no hizo más que dejar en evidencia la interna que existe en el ciclo de Telefe.

En el programa de las mañanas del canal, propiedad de Viacom, estaban entrevistando a una jubilada que sufrió un fuerte ataque en Villa Luzuriaga. En medio del reportaje, Shaw quiso hacer una pregunta, pero Barbarossa se indignó por la falta de timing de la panelista y la increpó. "Quería preguntarte", llegó a esbozar Pía. De inmediato, Georgina se sacó y la calló en seco: "¡Dejala terminar de hablar! Seguí, por favor".

Al día siguiente, En Lanata sin Filtro, contó: "Me dicen que Georgina está bastante harta de las atropelladas del panel. Es un panel con personalidades fuertes, donde todos quieren intervenir y aportar lo suyo". Luego, compartió más detalles sobre el enojo de la conductora. "Pero más allá de ese malestar, está particularmente enojada porque Pía Shaw y Noe Antonelli están usando su nombre y escenografía para un programa que sale los domingos a la tarde por Telefe", precisó la periodista.

"Esa es la interna. En las tardes de Telefe los domingos hay un programa, que yo pensé que era una edición especial post Martín Fierro de televisión, que me llamó la atención porque se llama A la Barbarossa y es la misma escenografía y todo es igual, pero conducen Pía Shaw y Noe Antonelli", agregó y cerró: "Acá la susceptibilidad que se le juega es 'me avisaron, no me avisaron, me contaron, no me contaron'. Tal vez algo le dijeron, pero Georgina tiene la vena negra".

Las panelistas de A La Tarde condujeron la previa de los Martín Fierro en Telefe el domingo 9 de julio y, desde ese momento, todos los fines de semana al término de La Peña de Morfi hacen un especial de A la Barbarossa con invitados y entrevistas. El ciclo tuvo un buen rating y las autoridades decidieron que continúe.