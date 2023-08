Con Yatra también lo hizo: la coincidencia en la separación de Tini y De Paul

Los fanáticos de Tini Stoessel notaron un llamativo detalle en los comunicados que escribió para anunciar su separación de Rodrigo de Paul y de Sebastián Yatra.

El comunicado que Tini Stoessel publicó en su cuenta de Twitter para anunciar su separación de Rodrigo de Paul desató una fuerte controversia en las redes sociales. No solamente los dos utilizaron el mismo modelo de mensaje, dejando entrever que lo redactaron en conjunto, sino que además sus fanáticos notaron un detalle todavía más extraño, vinculado a la relación que Tini mantuvo con Sebastián Yatra años atrás.

“Quiero contarles que con Tini/Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, escribieron en sus redes sociales, reemplazando sus respectivos nombres. El comunicado se viralizó y, rápidamente, sus fanáticos recordaron una enorme similitud con el anuncio de ruptura que Tini y Yatra emitieron a fines de 2019.

"Tini y De Paul pusieron el mismo comunicado y ella con Yatra habia hecho lo mismo. Todo lo que la rodea es tan frío, falso y calculado", comentó una usuaria de Twitter, junto a una captura de pantalla del comunicado que Tini había publicado sobre su separación del cantante. Al igual que De Paul, Yatra reprodujo exactamente el mismo mensaje en su cuenta.

“Hola... queríamos contarles que con Tini/Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina... Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”, decía aquel anuncio.

"Tini y De Paul terminaron y escribieron LO MISMO, es como cuando Tini se separó de Yatra, eso significa una cosa: terminaron como el orto", acotó otra fanática. Por otra parte, muchos otros fans opinaron que, probablemente, Tini deja estos comunicados en manos de alguien más. "¿Quién es el encargado de publicar esto? Que deja vu me dio a cuando terminaron con Yatra...", se preguntó otra usuaria.

Ángel de Brito reveló cómo fue su charla privada con Tini Stoessel

Ángel de Brito, conductor de LAM, conversó en privado con Tini y leyó en vivo los mensajes que la artista le envió. "Me dice 'no hay terceros en discordia, por más rumores que veas, te lo va a decir Rodrigo también. No hubo problemas de cuernos, sólo que sentimos que se estaba haciendo complicado llevar la relación por todo lo que viene", comenzó el conductor.

En tanto, la cantante explicó que la distancia fue el principal factor de su ruptura, ya que actualmente se encuentra de gira. "Se va a quedar unos días más en Madrid, tiene que terminar la gira, va a estar en España unos días más. Después Miami y después Puerto Rico. Tiene que terminar la gira de Madrid, no sé el orden de todas estas cosas. Va a estar yendo y viniendo, y los dos sentían que iba a ser complicado mantener una relación de esta manera. Se contaron muchas mentiras todo este tiempo, y eso jode", concluyó el conductor.