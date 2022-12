El objeto prohibido con el que Marcos entró a Gran Hermano: "Le daba vergüenza"

El participante de Gran Hermano ingresó a la casa de Telefe con un obtejo cortante que la producción le quitó. Ángel de Brito dio a conocer todos los detalles el respecto.

Marcos de Gran Hermano habría ingresado a la casa de Gran Hermano (Telefe) con un objeto cortante, por lo que la producción del reality se lo habría quitado. Ángel de Brito dio a conocer cuál fue la herramienta cosmetológica que el joven llevó en su valija.

"Marcos ingresó a la casa con una pinza de depilar camuflada. ¿Será muy peludo?", comenzó Ángel de Brito en LAM, a modo sarcástico. Y Yanina Latorre le respondió: "No se puede entrar con elementos cortantes. Te revisan todas las valijas… Pero la pinza de depilar es muy importante. Yo tengo una hasta en el auto".

Latorre reveló que la producción le habría encontrado la pinza de depilar a Marcos dentro del calzoncillo que llevaba puesto. "Como que le daba vergüenza de llevarlo en el neceser", sostuvo la madre de Lola y Diego Latorre.

"Capaz Marcos no quiere contar que es fanático de la pinza de depilar", acotó Pía Shaw, como reflexión sobre los prejuicios que las masculinidades deben enfrentar en relación al cuidado de su estética. Y De Brito remató con un comentario fiel a su estilo picante: "Igual se la retiraron. Esto es para que se vuelvan locos".

La despedida de Pía Shaw de LAM

La panelista de televisión informó hace algunos días que se desvinculará del ciclo conducido por Ángel de Brito. "La señora Pía Shaw se despide a fin de mes de este programa", anunció el presentador y todas las angelitas quedaron estupefactas ya que no se esperaban esa noticia.

"Se cumplió un ciclo, la pasé genial, fueron dos años maravillosos. Siempre está bueno, a mí me gusta volar y ver qué pasa en un futuro. No me voy a ningún lado, me voy sin trabajo", explicó la exconductora de Infama. Y agregó: "Muchos se están enterando ahora, no se lo conté a nadie. Lo quiero a Ángel, no me peleé con ninguna, los quiero mucho. Estoy feliz, estoy bárbara. Sos muy turro, nunca pensé que lo ibas a decir. Cuando tuvimos la charla hoy me dijo: 'Bueno, ¿cuándo lo contamos?'. Y no sé, vos después decidiste contarlo. Solo mi novio lo sabía. Vamos a aclarar. Ángel no me echó", entre risas.

Además, De Brito informó que Marixa Balli se incorporaría al ciclo en las últimas dos semanas del año para aportar su impronta descontracturada al panel de LAM, pero no se trata de un reemplazo para Shaw, quien también estará en el programa hasta fin de mes.