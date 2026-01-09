Suiza investiga a los dueños del bar Le Constellation tras el incendio de Año Nuevo

Jacques y Jessica Moretti, la pareja que dirigía el bar suizo que estalló en llamas durante una fiesta de Nochevieja, llegan para ser interrogados en el Ministerio Público del Cantón de Valais en Sion

La ‍fiscalía suiza citó el viernes a los propietarios del bar de una estación de esquí en el que el día de Año Nuevo se produjo un ‍incendio en el que murieron ⁠40 personas, en medio de crecientes críticas por el hecho de que la pareja siga en libertad.

La fiscalía está investigando a los propietarios franceses por presuntos delitos de homicidio por negligencia, entre otros, mientras que las familias de las víctimas han presentado denuncias judiciales por el incendio del bar "Le Constellation", en la localidad de Crans-Montana.

Con seis italianos entre los fallecidos, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió un duro castigo para todos los responsables de la tragedia.

Los propietarios, Jacques y Jessica Moretti, no respondieron a las preguntas de los ‌periodistas a su entrada en la fiscalía de la cercana localidad ⁠de Sion el viernes, día que las autoridades suizas ⁠han designado de luto nacional.

La pareja ha expresado su dolor por el incendio y ha dicho que cooperará plenamente con la investigación. Más de la mitad de las 40 ‍personas fallecidas en el incendio eran adolescentes y otras 116 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad.

"Estamos devastados y sobrecogidos por el ⁠dolor, nuestros pensamientos están constantemente con las ‌víctimas, con sus seres queridos, que han sufrido una pérdida tan brutal y prematura, y con todos aquellos que luchan por sus vidas", afirmaron en un comunicado fechado el 6 de enero.

La fiscalía dijo el pasado fin de semana que hasta el momento no se habían cumplido los criterios legales para detener a la pareja.

SE CREE ‌QUE LA ‌CAUSA DEL INCENDIO FUERON LAS BENGALAS

Según testigos y fiscales, el incendio se originó al parecer por el uso de bengalas que prendieron fuego a la espuma insonorizante del techo del sótano.

Sigue habiendo dudas sobre la supervisión del bar, cuyo alcalde admitió esta semana que se habían omitido múltiples controles de ​seguridad.

Veintiuno de los fallecidos eran suizos, siete franceses y seis italianos. También había un suizo-francés con doble nacionalidad y un nacional francés-británico-israelí.

Se espera que los presidentes de Francia e Italia asistan a la ceremonia del viernes en la cercana localidad de Martigny para conmemorar la tragedia y recordar a las víctimas.

En un discurso pronunciado el viernes en Roma, Meloni se comprometió a ayudar a las familias de las víctimas italianas en su búsqueda de justicia, y ‍dijo que estaba estudiando la posibilidad de introducir en Italia la prohibición del uso de bengalas en espacios cerrados.

"Lo ocurrido en Crans-Montana es el resultado de demasiada gente que no hizo su trabajo o pensó que ganaba dinero fácil. Los responsables deben ser identificados y procesados", dijo en su conferencia de prensa anual.

En Crans-Montana, las autoridades colocaron cientos de cartas, ​osos de peluche y ramos de flores para las víctimas del incendio bajo un iglú para protegerlos de las nevadas. Algunas tiendas cerraron y colocaron carteles conmemorativos en sus escaparates.

"Todavía hay ​mucha rabia. No debería haber ocurrido. Mis hijas fueron a ese bar; tenía un ambiente joven, estaba animado y era barato. Pero está claro que hubo graves deficiencias", ⁠dijo el francés Emmanuel Guian, de 65 años, que lleva décadas esquiando en Crans-Montana.

Con información de Reuters