Pasó en vivo: insultaron un móvil de Crónica TV y el camarógrafo terminó en el piso

El tenso momento en pleno vivo de Crónica TV.

Un móvil de Crónica TV terminó convirtiéndose en tendencia por motivos muy distintos a los previstos. Lo que comenzó como una denuncia seria contra una hamburguesería de la localidad bonaerense de Tigre derivó, en cuestión de segundos, en una sucesión de gritos, risas nerviosas y un episodio confuso que culminó con el camarógrafo en el piso en plena transmisión en vivo.

El informe estaba centrado en el testimonio de dos jóvenes que denunciaban presuntas irregularidades laborales. En el graph se leía: “Terrible denuncia contra una hamburguesería. Los acusan de rotar empleados para no pagar”. Mientras relataban las condiciones en las que aseguraban haber trabajado, un auto pasó por el lugar y desde el interior se escuchó un grito dirigido hacia ellas.

La reacción fue inmediata y explosiva. Una de las entrevistadas respondió a los insultos con un exabrupto que salió al aire sin filtros: "Cerrá el ort... Hijo de p...". Desde el estudio, sorprendidos por la situación, intentaron recomponer el clima con una pregunta que terminó sumando más confusión. Segundos después, otra de las jóvenes retomó el reclamo y pidió “trabajar dignamente”, mencionando incluso un nombre propio.

El momento viral del caótico móvil de Crónica TV

Segundos después del polémico hecho, la imagen comenzó a moverse de forma brusca. Desde el piso, la conductora interrumpió el relato con un pedido desesperado: “No me hagan esto, ¿qué pasó?”. Aunque no hubo una explicación oficial en vivo, todo indica que el camarógrafo habría perdido el equilibrio y caído durante la transmisión, lo que provocó el corte abrupto del móvil.