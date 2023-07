El Negro González Oro encaró a un notero por una pregunta picante: "No te hagas el boludo"

El experimentado periodista que llegó a El Trece luego de la partida de "El Pollo" Álvarez de Nosotros a la Mañana tuvo un picante cruce con un movilero que quiso inmiscuirse en su vida privada.

"El Negro" González Oro llegó a El Trece para ocupar el lugar de "El Pollo" Álvarez en Nosotros a la Mañana y su rol como conductor del magazine ya está dando que hablar. Y durante una reciente nota con el programa Socios del Espectáculo, "El Negro" encaró al notero que le hizo una pregunta fogosa y generó un picante ida y vuelta.

Todo empezó cuando el cronista elogió la labor del conductor en el programa y le preguntó cómo andaba de salud, a lo que "El Negro" respondió: "De salud muy bien, con mucha energía". De forma rápida, el periodista aprovechó el momento y lo encaró: "¿Y en el amor?".

En ese momento, "El Negro" González Oro disparó corto y preciso y terminó por arrinconar al movilero, que terminó confundido con la reacción de la figura: "Mal. Hace años que no estoy en pareja. Mi última pareja fue tu amigo, no te hagas el boludo". "¿Nadie en Uruguay?", insistió el cronista de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en busca de un nombre de un supuesto vínculo.

"No, para nada. Son amigos, dejame tener amigos", arremetió el conductor radial, en tono de reproche y aclarando que no se encuentra en pareja romántica en este momento. "¿Te gustaría?", le consultó el periodista, jugando una última carta y logrando que "El Negro" remate con un: "No. Estoy bien solo".

Duró poco: la drástica decisión de El Trece con el Negro González Oro

Apenas debutó, "El Negro" ya tuvo su primer encontronazo con Cinthia Fernández, una de las panelistas. Unos días después, se confirmó que no va a estar definitivamente y se reveló con quién está charlando Adrián Suar, gerente de programación del canal.

Se trata de Fabián Doman, el conductor original del magazine matutino que después tuvo su programa llamado Momento D, y luego, lo abandonó para ser presidente de Independiente. Ahora está buscando volver a la televisión y todo indica que será en El Trece. Todavía no se sabe por cuánto tiempo más estará González Oro, aunque Cinthia Fernández expuso de manera picante ese dato en sus redes sociales: "Tiene los días contados". Pese a estos rumores, también circulan otros que indicarían que González Oro podría seguir en el ciclo y convertirse en el conductor estable.