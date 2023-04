El insólito proyecto que unirá a Julieta, Marcos, Nacho, Alfa y más participantes de GH: "No corresponde"

Los exconcursantes de Gran Hermano 2022 serán parte de un evento organizado por Telefe. Julieta, Nacho, Marcos, Coti, Conejo, Alfa y Juliana fueron los elegidos por las autoridades del canal.

Telefe organizó un vento en el que varios de los participantes de la última edición de Gran Hermano serán los protagonistas. Julieta, Marcos, Nacho, Alfa., Coti, Alexis y Juliana del reality show se unirán en una noche en la que el público podrá tener contacto con ellos.

Los exparticipantes de la décima edición del show en Argentina serán parte de La Fiesta de los Hermanitos, en la que los concurrentes podrán verlos y disfrutar junto a ellos de una noche de euforia. Una publicación de la cuenta oficial de Telefe en Facebook informa que el DJ encargado de musicalizar esa noche será el del set de la fiesta Bresh.

La fiesta se dará en la sala Sinpiso de GEBA, el 6 de mayo a las 23.59. Las entradas VIP para este evento cuestan 6800 pesos, mientras que las generales salen 3000. El posteo de Facebook se llenó de comentarios de fans de los participantes de GH contentos por la posibilidad de ver de cerca sus ídolos: "Marcos es el único ganador" y "Bien disfruten chicos es su momentos fuera las malas vibras muchos éxitos para estos chicos" fueron algunos de ellos. Al mismo tiempo, muchos aludieron a la poca simpatía que les generaba Juliana: "Todo bien hasta que leí Juliana. No me cae para nada esa mina", "Juliana: me anotó una amiga" y "Saquen a Juliana. No corresponde estar ahí con las mejores personas".

Juan Reverdito, enojado con la producción de Gran Hermano

"Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro, no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas. Llaman siempre a los mismos. Te genera muchas dudas. Y no soy el único que está caliente al respecto de esto. En mi caso cero pelota, cero", comenzó su descargo el exconcursante en diálogo con el ciclo El Confesionario. El remisero que reveló cuánto ganan sus compañeros por sus trabajos añadió: "Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada. Trabajo de lunes a lunes 14 horas por día. Estoy complicado y poniéndole el pecho a todo esto. No estoy bien. La calle está difícil y el auto que yo tengo es mitad mío y mitad de mi ex, y le tengo que dar la mitad de lo que gano a ella".

El enojo de Juan Reverdito con Nacho Castañares por un desplante tras su salida de la casa

En el inicio del juego Reverdito y Castañares pertenecían al mismo grupo, Los Monitos, del cual solo quedó Nacho en la final. Por ese motivo, Juan esperaba tener una relación cercana con el joven de 20 años fuera de la casa, pero reveló: "No sé con que participante no continuaría una amistad porque no conocí mucho a los de afuera. Me llevé sorpresas con cosas que pasaron dentro de la casa pero era un juego y terminó. Con 'Los Monitos' no hablé y creo que tampoco voy a hablar porque ya salimos del programa, se terminó y ya está".

"Es simple lo de Nacho. Yo le mandé mensaje cuando salió. Hablé con el padre (Rodolfo) en su momento cuando estuvo dentro de la casa. Lo seguí a Rodolfo, me dejó de seguir y lo eliminé. A Nacho le mandé tres mensajes y no me respondió ninguno. También le mandé unos anteojos de regalo que me pidió en las fiestas", comentó Reverdito. Y cerró: "Y el regalo de los anteojos que se lo pedí a una chica y se los hice de canje. Se los di a una productora para que se los de. Por lo menos agradecé, pero ni eso. No me interesan esas personas, la verdad que no me van".