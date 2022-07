El insólito motivo por el que Yanina Latorre fulminó a Camilo y Evaluna: "No la soporto"

La panelista de LAM mostró una vez más su reticencia a algunas prácticas impuestas en las nuevas generaciones. Yanina Latorre se quejó por una moda a la que se sumaron Camilo y Evaluna.

Yanina Latorre se mostró contundente en alusión a la ingesta de placenta, que celebridades como Camilo y Evaluna Montaner reivindicaron. La madre de Lola y Diego Latorre dejó en claro que su pensamiento pertenece a una generación más antigua y ve a esta realidad como una mera tendencia que va a pasar rápido.

Barby Franco estuvo como invitada en LAM y reveló que está dispuesta a comer su placenta una vez que tenga a su hijo, a lo que Latorre reaccionó con su típica acidez. "Ya pedí una habitación en una clínica muy linda. La misma que Pampita, lo que no sé todavía es si va a ser en bañadera. Lo que me da mucha intriga es lo de la placenta", enunció la pareja del abogado Fernando Burlando que hace días confirmó su primer embarazo.

"¿Te la vas a comer?", le preguntó Ángel de Brito y ella respondió que cree que sí, que le da curiosidad. "No te quieras hacer la distinta, venía bien la nota. Venía bien y ahora no la soporto. Es una pavada que se puso de moda; todas las que son snobs y tienen guita lo quieren hacer", soltó con su tono de hartazgo Yanina. Y Barby le respondió que le habían dicho que la placenta cuenta con nutrientes muy beneficiosos para la mamá y el bebé en el período de lactancia. De esta manera, indirectamente, Latorre criticó al resto de celebridades que se sumaron a esa tendencia, entre los que se encuentran los miembros del clan Montaner.

Insólito reconocimiento de Yanina Latorre en vivo

"Yanina, recién nombraste a 'La China' y la re criticaste porque se fue con el novio quince días de vacaciones, pero con De Paul está todo bien", soltó Estefanía Berardi, contundente, para increpar a Latorre por su doble discurso machista. "Yo lo que digo es que nunca está y es la mamá", respondió la esposa de Diego Latorre. Su compañera no se quedó callada y agregó: "Dijiste que 'La China' no los cuida o no sé qué y en realidad no lo sabemos".

“Yo tengo otro pensamiento, soy machista. Yo pienso que la madre tiene que estar con los hijos. Es mi forma de pensar. Si te va, entendela. Vos tenés ganas de pelear conmigo, nena. Peleamos cuando termine el programa. ¡Qué pesada que es, por favor! Tiene una obsesión conmigo”, concluyó Latorre, quien siempre apela a generar conflicto con su interlocutor cuando se queda sin argumentos en las discusiones.