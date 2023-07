El inesperado palazo de Cinthia Fernández al "Pollo" Álvarez: "Gil"

Tras su tenso cruce con Andrés Nara y el "Negro" González Oro, Cinthia Fernández apuntó contra "Pollo" Álvarez. Qué dijo la panelista.

Cinthia Fernández viene de días agitados tras sus cruces con Andrés Nara y Oscar "Negro" González Oro en Nosotros a la mañana y ahora sorprendió con un inesperado y picante reclamo para Joaquín "Pollo" Álvarez, ex conductor del ciclo de El Trece. "Te voy a buscar gil", disparó la panelista en sus redes sociales, donde suele mostrarse muy activa.

Todo comenzó con la entrevista que le hicieron en Nosotros a la mañana a Andrés Nara, en la que Fernández apretó al padre de Wanda por sus acciones durante la internación de la empresaria. En su cruce, ambos se acusaron de faltar a la verdad y no tratarse con respeto, por lo que tuvo que intervenir González Oro para que no pasara a mayores, y esto no le gustó nada a Cinthia, que aseguró sentirse "destratada" por el conductor del ciclo de El Trece.

Lejos de quedarse ahí, la panelista se dirigió a sus redes sociales para mostrar su descontento con lo que sucedió y en esta oportunidad le apuntó al "Pollo" Álvarez, quien dejó Nosotros a la mañana para ponerse al frente junto con Chino Leunis de Poco correctos, el nuevo ciclo de El Trece. "¿Pa que te fuiste Pollo Álvarez?", comenzó filosa su tuit Cinthia Fernández, arrobando a su excompañero.

"Más te vale que la rompas o te voy a buscar gil", agregó junto con un emoji de risa, dejando en claro que se trataba de una broma. Cabe recordar que tras su cruce con González Oro, también había ponderado al exconductor de Nosotros a la mañana al asegurar que estas situaciones con el Pollo no sucedían. Inclusive, el propio Álvarez salió en defensa de Cinthia Fernández en un breve diálogo que mantuvo con Socios del espectáculo.

Con Messi y Antonela: Cinthia Fernández reveló cuál es su sueño y sorprendió a todos

Cinthia Fernández se comunicó con Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, para hacerle un urgente pedido de ayuda. La panelista se dirigió a su cuenta de Instagram y publicó una foto junto a sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, que comparte con Matías Defederico, y escribió un contundente mensaje dirigido a la pareja. En pocos segundos, su posteo se volvió viral en las redes sociales y miles de usuarios continúan a la espera de una respuesta por parte del campeón del mundo.

En aquella publicación, Cinthia mostró el regalo que les hizo a las niñas: la ropa original que usa Messi en el Inter de Miami. Además, aprovechó la ocasión para mandarles un mensaje con un contundente pedido. La publicación superó los 100 mil likes en pocas horas y miles de usuarios etiquetaron a Messi y Antonela para que el mensaje les llegara pronto.

En la imagen, se puede ver a las tres nenas abrazadas, luciendo sus conjuntos deportivos. "Mientras les sacaba la foto todas contagiadas de la ola rosa que trajo @leomessi, me dijeron: 'Mamá, mirá si Messi nos ve y nos da un like'. 'Me muero muerta', tiró una. 'Es mi sueño de toda la vida'. '¿Qué flasheás?', tiró la última", escribió Cinthia en el pie de foto.

"Y yo dije, ¿por qué no? Ustedes qué dicen, ¿le pedimos un like al número 1 de la MUNDOOOOOO? Nos dará bola???? Yo la invoco a la reina madre @antonelaroccuzzo, a ver si le cumplimos el sueño a las trillis", agregó. "Me tengo fe #unlikalastrillis! Qué dicen, ¿lo lograremos? ¿Me ayudan a @ a Leo y Anto en comentarios o compartirles la foto? ¿Lo lograremos?", cierra el posteo. Por ahora, ni Messi ni su esposa le dieron "me gusta" a la publicación, por lo que no se sabe si ya la vieron.