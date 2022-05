El inesperado adelanto de Santiago del Moro sobre Gran Hermano: "Algo espectacular"

El conductor se sinceró sobre los rumores que indicaban el regreso del famoso y aclamado reality show.

Santiago Del Moro rompió el silencio y se refirió al regreso de Gran Hermano a la televisión nacional. Luego de consagrarse como el ganador del Martín Fierro de Oro gracias al éxito de MasterChef Celebrity, el famoso conductor ya tiene planeada su agenda laboral para los próximos meses y entre los proyectos destacan la vuelta del aclamado reality show.

El pasado domingo 15 de mayo se celebró la edición 2022 de los Premios Martín Fierro y Santiago Del Moro destacó en la jornada gracias al éxito de MasterChef Celebrity, el famoso reality show que ya lleva tres exitosas temporadas en la pantalla de Telefe. En este marco, anunció que el programa de cocina tendrá una nueva entrega el año próximo, pero también adelantó nuevos proyectos que generaron gran emoción entre los televidentes.

En diálogo con PrimiciasYa luego de la extensa jornada de premiación, Santiago del Moro aclaró los rumores sobre el regreso de Gran Hermano a la televisión y confirmó que estaba dentro de los planes, pero en un futuro lejano. "Para eso falta un tiempo largo", aseguró el conductor sin dar mayores explicaciones. Sin embargo, hizo especial hincapié en que, antes de la vuelta de Gran Hermano, tenía otro gran proyecto en camino.

"Antes se viene algo espectacular, no puedo decir nada pero ya se van a enterar dentro de muy poquito", reveló Del Moro y posteriormente agregó que no le permitían contar mucho sobre el nuevo programa. "Ponele... no sé... si te confirmo algo, un láser puede aparecer acá en mi frente, morir y morir ante las cámaras de PrimiciasYa", sentenció al portal de espectáculos.

La alegría de Santiago del Moro por su triunfo en los Martín Fierro

Luego de tres exitosas temporadas de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe, Santiago del Moro y el equipo del programa recibieron grandes reconocimientos por parte de APTRA en los Martín Fierro. En la velada del domingo 15 de mayo, el certamen de cocina recibió el galardón de oro y destacó también en las ternas de Mejor Reality Show y Mejor Producción Integral.

En este contexto, Del Moro se sinceró sobre la importancia de llevar adelante la conducción de un programa con tanta llegada. "Fue en el momento más tremendo del Covid... de pura oscuridad salió la posibilidad de hacer este programa. Y es un programa que la familia amó, y que fue hermoso todo lo que pasó", reveló a PrimiciasYa.