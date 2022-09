El incómodo momento entre Tinelli y Bebe Contepomi: "Es mi opinión"

Bebe Contepomi dio su devolución y generó opiniones divididas en Canta Conmigo Ahora. Qué pasó.

Bebe Contepomi protagonizó un tenso momento en Canta Conmigo Ahora que involucra a Marcelo Tinelli. El periodista cultural dio su devolución tras la performance de una participante, pero generó un revuelo en el jurado que generó la intervención del conductor de El Trece.

Sofía De Blas fue la participante que deslumbró en Canta Conmigo Ahora tras interpretar Heroe de Mariah Carey. Pese a esto, Bebe Contepomi tomó posición por un detalle en particular. "Te voté por tu voz y porque cantás bárbaro, pero hay que elegir canciones que conozcamos todos", expresó.

"Esta yo la conocía, pero no sé cuántos la conocían", agregó. Cuando terminó de hablar, el resto del jurado comenzó a hablar y se generó un griterío frenado por Marcelo Tinelli. "Es como Satisfaction de Los Rolling Stones. Es un clásico", interrumpió Locho Loccisano poniéndole picante a la situación.

"Me pasó con otros y otras. Eligen temas, viste, que bueno... perdón, es mi opinión", soltó el periodista. En ese momento, el conductor notó que Manuel Wirzt le había dicho algo a la pasada, por lo que hizo que tome el micrófono y vuelva a decirlo: "Le dije 'tranquilo' porque su opinión es tan valiosa como la de todos, me parece bárbaro que él pueda expresarse en un programa tan federal como éste y que el compañero opine lo que opine", consideró.

Luego el programa siguió su curso para darle lugar a los demás jurados. La presentación de Sofía De Blas fue elogiada por todos más allá de la crítica de Bebe Contepomi. "No solo sos una cantante, sos una atleta vocal, hacés unas cosas con la voz que son atléticas", remarcó Patricio Orellano en el cierre.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre el rating de Canta Conmigo

Marcelo Tinelli decidió hablar sobre el momento que atraviesa Canta Conmigo Ahora, programa que lleva casi dos meses de lanzamiento. El famoso conductor se refirió al rating que tiene en El Trece y opinó acerca de cómo cree que le está yendo al ciclo televisivo.

En una entrevista que le concedió a Por si las moscas, programa emitido por La Once Diez/Radio de la Ciudad, el animador sostuvo que se siente a gusto con los números que viene logrando en la TV de aire. "Hoy la televisión es on demand y la gran competencia que tenemos no son las plataformas, es el teléfono", manifestó, teniendo en cuenta que el ciclo tiene un promedio de 10 puntos de rating. Y agregó: "Uno se pone la meta de los dígitos de rating pero veo los números que estamos haciendo y me encanta y la repercusión en la calle es increíble".

Asimismo, Tinelli señaló el motivo por el que eligió cambiar de formato. "Queríamos un BigShow, sentíamos que el Bailando tenía un tiempo, teníamos que cambiar e ir para otro lado, y creo que Canta Conmigo Ahora es el programa más importante que hemos hecho", explicó.

Por otra parte, y consciente de que la forma de ver TV cambió abruptamente, "El Cabezón" reflexionó: "Hoy te tenés que resetear permanentemente, te diría que el reseteo no es como antes que lo hacías cada 10 años, hoy es diario y tiene que aprender permanentemente". "Hoy conviven muchas plataformas, entre Telefe y El Trece se reparten el 80% de lo que se está viendo y hay mucha competencia, muchas señales de noticias miden como canales de aire", añadió.