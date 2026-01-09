Famosa conductora expuso que fue maltratada en Telefe: "Cosas horribles"

Conductora contó malos tratos en Telefe.

Reconocida en el medio por su bajo perfil y por evitar los conflictos, esta conductora dejó a todos impactados al relatar lo mal que la pasó durante su paso por Telefe, cuando fue convocada para reemplazar a Florencia Peña en Flor de equipo. Lejos de ser una oportunidad grata, describió ese período como uno de los más duros de su carrera.

¿Quién fue la conductora maltratada en Telefe?

Se trata de Denise Dumas, quien en LAM contó lo mal que la pasó: “A mí me llamaron para hacer el reemplazo de Flor Peña en Flor de equipo. La pasé horrible con casi todas en ese panel. Un día, de la nada, fuera del aire, me dijeron un montón de cosas horribles, fea que era una mosquita muerta, terrible”.

Denise Dumás tuvo problemas en "Flor de Equipo".

La situación ocurrió en 2022, cuando Flor Peña dejó el ciclo y Denise fue convocada como conductora sustituta por dos meses, hasta la llegada del programa de Georgina Barbarossa. Sin embargo, los números de rating acompañaron y Telefe decidió extender su contrato, lo que prolongó una experiencia que para ella se volvió cada vez más difícil de sostener.

En ese entonces, el panel estaba integrado por Noelia Antonelli, Analía Franchín y Nancy Pazos. Aunque Denise optó por no dar nombres propios, insistió en que el clima era hostil y desgastante. “Fue feo, yo lloraba y decía: ‘¿Por qué acepté eso?’. Encima era un reemplazo, pero el programa no terminaba más”, recordó.

El malestar era tal que la conductora pidió sumar a alguien de su confianza al equipo para poder sobrellevar la situación. “Les pedía a Nico Peralta. Imaginate lo terrible que fue que me lo trajeron”, reveló, graficando hasta qué punto se sentía incómoda y desprotegida.

Con el paso del tiempo, Denise Dumas asegura haber hecho borrón y cuenta nueva. Afirma que no guarda rencor y que eligió aprender de aquella experiencia, aunque su testimonio dejó al descubierto una interna tensa y poco amable en uno de los programas de Telefe, que hasta ahora se conocía solo por versiones. Su relato reavivó el debate sobre los malos tratos en televisión y el costo emocional que pueden tener incluso para figuras consolidadas.