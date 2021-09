El incómodo momento entre Flor Peña y Gerardo Romano: "Se me murió hace poco"

Florencia Peña le hizo una pregunta en vivo a Gerardo Romano en su programa Flor de equipo, por Telefe, que incomodó al actor invitado.

Florencia Peña y Gerardo Romano vivieron un momento incómodo en vivo en Flor de equipo (Telefe) cuando la conductora del programa le recomendó a modo de broma al actor invitado que fuera al terapeuta y él le respondió que había fallecido. "Se me murió hace poco, irreemplazable... Fue mi terapeuta durante 45 años", reveló una de las figuras de El Marginal (TV Pública).

"¡Ay, no, la pu... madre!" respondieron tanto "Flor" Peña como el resto de los presentes en el estudio del canal de televisión abierta, como por ejemplo Analía Franchín y Marcelo Polino.

Todo comenzó cuando la líder del ciclo le preguntó a Romano por su popularidad, a lo que él le respondió que ella ya fue reconocida desde joven pero él "no tanto, ya de grande, (cuando era) abogado...". En ese momento, la ex Casados con hijos (Telefe) le dijo "ay, no te tires abajo". "No, pero es verdad", insistió él.

Luego, como la conversación estaba en un tono demasiado negativo sobre el final del programa y con ambos de pie, Florencia Peña expresó entre risas: "Yo estoy arruinada, después de esto me tengo que tomar un café...", a lo que Romano acotó con humor "tenés que engancharte de vuelta".

"Bueno, vamos a hablar de tu obra de teatro antes de que sigamos matando gente", concluyó la artista de 46 años en referencia a la obra "Un judío común y corriente", que se presenta todos los sábados desde las 20 en el Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565, Ciudad de Buenos Aires).

Gerardo Romano respaldó a Florencia Peña ante el ataque misógino macrista

En agosto de 2021, los diputados opositores Fernando Iglesias y Waldo Wolff insinuaron que "Flor" Peña había tenido encuentros sexuales con el presidente Alberto Fernández durante sus visitas a la Casa Rosada y dieron a entender que no había ido por el motivo verdadero: el reclamo por la crisis económica que viven los artistas como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

El incómodo momento en vivo entre Florencia Peña y Gerardo Romano en la televisión.

Entonces, Romano apoyó pública y categóricamente a su colega: "Lo que le hicieron a Florencia es una barbaridad, pero no me sorprende. Como al neoliberalismo siempre le faltan propuestas reales y de fondo, salen con este tipo de acusaciones. Mis respetos hacia ella siempre van a estar porque la conozco hace mucho tiempo y sé la clase de persona que es", manifestó en aquel entonces el actor de 75 años.