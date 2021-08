Gerardo Romano contó que fue funcionario de Perón y liquidó a Vidal

El actor fue abogado en el Ministerio de Justicia en el barrio donde la ex gobernadora compró un lujoso departamento.

El actor Gerardo Romano contó que fue funcionario en el último gobierno de Juan Domingo Perón donde se desempeñó como abogado en el Ministerio de Justicia. La anécdota le hizo recordar que trabajaba en la isla de Recoleta, zona donde María Eugenia Vidal se compró un lujoso departamento con un crédito bancario pese a estar desempleada.

En el programa Los Mamones de América, Romano contaba cómo se había conocido con la célebre actriz Ana María Picchio a los 28 años. En ese momento recordó que fue a un fiesta invitado por otro funcionario del gobierno peronista.

"Yo era un abogado de 28 años, tenía un cargo importante en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Me había designado el general Perón por decreto", contó Romano. Ante la sorpresa del conductor del programa Jay Mammon, el actor de El Marginal y otros éxitos agregó detalles al recuerdo de su paso como funcionario.

"Era asesor del ministro de Justicia que se llamaba Antonio José Benítez. Él me puso como jefe de la división sumarios del ministerio de Justicia. Quedaba en la calle Gelly y Obells en la Isla de Recoleta, donde compró un piso María Eugenia Vidal y Esmeralda Mitre preguntó como hizo para pasar de la base aérea de Morón a comprarse un departamento de 600.000 dólares",

Esmeralda Mitre disparó contra Horacio Rodríguez Larreta y Vidal

La hija del ex director, Esmeralda Mitre, reveló que actualmente se le "ocultan los papeles" de la empresa y, por eso, no puede saber cómo es actualmente la situación de los medios de comunicación. Más allá de esto, recordó que se nota que hoy La Nación "es fanática del PRO" y dicen que "el PRO es lo más grande que hay, están todos fanatizados. Un canal que daba pena, ahor se volvió fanático de Macri".

Esmeralda Mitre aseguró que hay una fuerte interna dentro de Juntos por el Cambio porque, incluso, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal traicionaron a Mauricio Macri. "Me parece que estarían utilizando un medio para hacer campaña. De todas maneras, creo que el PRO traicionó a Macri y lo dejó un poco de lado", añadió y, asimismo, añadió: "Antes de que me entere de todo esto me había desencantado. Estaba casada con Darío Lopérfido y estuvimos adentro del partido y vimos cosas muy graves. Son gente sin calle, sin poder. La política no se aprende de un minuto a otro, no entienden de política, no saben hacerlo".

Asimismo, con respecto a eso añadió que tanto "Horacío Rodríguez y María Eugenia Vidal lo quieren a Macri. Yo lo voté al PRO y ahora no los voté nunca más. No voto más al PRO". Finalmente, sobre Vidal disparó: "Yo quiero saber cómo una política que vivía en Morón, que se habría separado y habría tenido muchísimos casos de corrupción, hizo para vivir en 3 años en uno de los barrios más caros de la Argentina y con un sueldo estatal. Yo estuve casada con un funcionario político y no tenía un departamento. No es así la vida".