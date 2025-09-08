El impensado mensaje de Susana Giménez para La Matanza tras la derrota de Milei: "ya lo sabe todo el mundo"

Qué dijo Susana Giménez tras la derrota de Javier Milei.

Susana Giménez rompió el silencio y lanzó un mensaje para los vecinos de La Matanza, tras la derrota del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas 2025. Las impensadas declaraciones de la diva de la televisión que sorprendieron al equipo de DDM (América TV).

El insólito encuentro con Susana Giménez se dio en el marco del programa DDM, conducido por Mariana Fabbiani, cuando un movilero interceptó un vehículo que transportaba a la diva. Aunque bajó la ventana, Susana se apresuró a excusarse y expresó: "No puedo parar porque estoy llegando una hora tarde a la conferencia de prensa de LOL. (...) Estoy llegando tarde, está toda la prensa esperando".

Segundos después, el periodista aprovechó sus últimos minutos con Susana Giménez y le preguntó por la derrota de Javier Milei en las elecciones legislativas. La diva sorteó la pregunta con una respuesta esquiva: "Yo de política no hablo, he hablado en otro momento. Lo único que he dicho es que no soy peronista, pero eso ya lo sabe todo el mundo".

Pero el periodista no dudó en repreguntarle a Susana y la diva soltó un impensado mensaje para los vecinos de La Matanza, en el que incluyó su propio análisis de los resultados de las elecciones: "El pueblo votó, el pueblo sabrá. (...) Hubo un 14% de diferencia... La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió". La reacción de Susana hizo reír a Mariana Fabbiani, conductora de DDM, quien le envió un saludo afectuoso.

Cuál es la ideología política de Susana Giménez

En numerosas ocasiones, Susana Giménez manifestó su posición ferreamente anti peronista -también anti kirchnerista- y eso la llevó a apoyar modelos de país más conservadores como los propuestos por el actual presidente Javier Milei y el ex presidente Mauricio Macri.