El hermano de Aníbal Lotocki le soltó la mano y contó toda la verdad: "Loco"

Diego Lotocki, el hermano de Aníbal Lotocki, rompió el silencio en medio de la polémica que el cirujano enfrenta por sus casos de mala praxis.

Aníbal Lotocki es un médico cirujano que se autodefine como "especialista en modelación corporal" y que les realizó intervenciones estéticas a varias figuras de la farándula, entre ellas a Mariano Caprarola y Silvina Luna, ambos fallecidos a causa de su mala praxis. Al día de hoy, el doctor se encuentra en el ojo de la tormenta y cada vez son más sus expacientes que denuncian las graves consecuencias que quedaron en su salud después de haber pasado por su quirófano. En este contexto, su hermano, Diego Lotocki, habló con la prensa e hizo una curiosa declaración en la que se abstuvo de defenderlo.

Tanto a Silvina como al resto de sus víctimas, Lotocki les inyectó sustancias prohibidas para el cuerpo humano. Sin embargo, a pesar de las múltiples pruebas en su contra, sigue libre. De todos modos, día a día miles de personas realizan escraches masivos en la puerta de su casa, y a raíz de esta condena social, puso en venta su hogar y cerró todas sus redes sociales. En cuanto a sus seres queridos, todos sus familiares se despegaron de la situación y ahora hasta su hermano, quien también es médico, le soltó la mano.

“Yo trabajo con mi primo, que es cirujano plástico. Yo más que nada hago las relaciones públicas”, aseguró el nutricionista de 39 años, en diálogo con A la Tarde (América TV). Y aseguró, tajante: “No tenemos nada que ver con mi hermano. No trabajamos juntos. Cada uno trabaja de forma independiente. Hacemos endopeel, bótox, ácido hialurónico. Son cosas mínimas y no invasivas. No hacemos cirugía".

Para cerrar el tema, hizo un fuerte descargo sobre cómo la situación de su hermano lo está afectando a él personalmente en su día a día. "Me dejan loco, me están llamando de todos lados", contó. Y mostrando una clara distancia del escándalo que enfrenta su hermano, cerró: "Pero no me quiero meter porque es mucho lío esto".

Filtran quién es la persona que protege a Aníbal Lotocki en la Justicia

Fernando Burlando, abogado de Silvina Luna, aseguró que existe una persona muy poderosa que protege a Aníbal Lotocki, y que es precisamente por eso que continúa en libertad, ya que existen múltiples evidencias de su deilto. “El otro día le pregunté a Fernando Burlando sobre este tema de la protección política. Lo que me decía es que él tuvo o habría tenido una protección", anunció Mariana Brey en Socios del Espectáculo (El Trece).

Si bien algunos rumores señalaban que era una persona de la política quien protegería a Lotocki, la panelista aclaró que se trataría de una persona que trabaja en el ámbito judicial. "Estaba relacionada con la Justicia y que era una mujer”, puntualizó. “Después se habló de gente más relacionada al mundo de la política, pero que ya es algo que hoy no corre. Hoy ya no tiene protección. Si la tuvo, la tuvo en otro momento”, concluyó Brey. Sin embargo, Burlando no reveló el nombre de la persona acusada de este delito, y al día de hoy, Lotocki continúa haciendo su vida normal, aunque está inhabilitado para ejercer su profesión.