El ex de Pampita canchereó con el resultado de ayer y lo humillaron en vivo: “Ubicate”

El ex de Pampita quiso cancherear tras las elecciones y terminó humillado.

La Libertad Avanza obtuvo una contundente victoria en las elecciones que se desarrollaron este último domingo en todo el país, donde millones de argentinos vertieron su voluntad en las urnas para escoger a nuevos representantes tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores (aunque para esta última solo sufragaron algunas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Esto devino en análisis de todo tipo por parte de los principales medios de comunicación, incluyendo entrevistas con varios referentes políticos con la tónica propia de cada programa. En A la Barbarossa, por caso, invitaron al estudio a Roberto García Moritán, expareja de Pampita y que supo ser legislador en la Capital Federal. Allí tuvo un acalorado cruce con Rosario Lufrano, que terminó con la periodista poniéndole los puntos sobre las íes.

Roberto García Moritán, expareja de Pampita.

¿Qué le dijo Rosario Lufrano a Roberto García Moritán?

En determinado momento, Lufrano señaló que "es un mito que las pymes quiebran por la industria del juicio". "Cuando vos cobras bien y tenés trabajo no querés...", prosiguió ella, hasta que fue interrumpida abruptamente por Moritán. "Yo soy Pyme, ¿cuántas pymes tenés vos?", le espetó repetidamente, algo que terminó por hartar a su interlocutora.

"¿Me dejás hablar Roberto? Ubicate, ya que te gusta el término "ubicate". Ubicate porque son datos", le respondió. "Pero no digas que es un mito, es algo que sufrimos todos los días", lanzó él, a lo que ella le reprochó: "No te hagas el cocorito, que te queda horriblemente mal". "No me hago el cocorito, ¿cuántas pymes tenés?", reiteró el ex ministro de desarrollo económico porteño.

"Lo que digo es esto: no es cierto la industria del juicio. Ningún trabajador que gane bien y tiene trabajo, que es lo que más valora y no quiere perder, te hace juicio. Eso no es cierto. Si tuviésemos trabajadores que ganen lo que corresponde, empresas que puedan producir, vender sus productos y reactivar la economía, porque estamos en recesión, esto no sería problema", sentenció Lufrano.