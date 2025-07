Dos folkloristas cantaron una zamba en La Voz Argentina.

El folklore volvió a La Voz Argentina de la mano de un dúo que logró que todo el jurado se diera vuelta, con la interpretación de una famosa zamba tucumana. La emoción invadió al estudio de Telefe a través de las voces de estos hermanos, que a su vez son nietos de un ícono de la música autóctona norteña, Maestro Avelino.

Enrique y Thomas Olmos son oriundos de Yerba Buena, Tucumán, y pusieron su voz a la reconocida Zamba a Monteros en La Voz Argentina. Por supuesto que la primera jurado en darse vuelta fue Soledad Pastorutti, ícono absoluto del folklore argentino; a ella le siguieron Lali Espósito, Miranda! y Luck Ra.

Después de una pelea entre los cuatro jurados de La Voz Argentina, como era de esperarse, los hermanos Olmos se decidieron por ir al equipo de Soledad Pastorutti. Acto seguido, la cantante oriunda de Arequito se paró para ir a saludar a los nuevos integrantes de su equipo y en ese momento interpretaron el clásico del folklore Luna Tucumana.

Además de ser nietos del Maestro Avelino, Enrique y Thomas son hijos de Liliana Gómez Avelino y Alberto Olmos, profesores de danza folklórica famosos en Tucumán. Sin lugar a dudas, los artistas adquirieron el amor por los ritmos tradiciones de Argentina desde que nacieron.

Zamba a Monteros: un emblema del folklore argentino

La pieza folklórica fue compuesta por los íconos de la música nacional, el Chango Nieto y Pedro Favini. Se trata de un homenaje a la ciudad tucumana mencionada en el título de la zamba, en cuya lírica se retratan situaciones de la vida cotidiana en ese lugar. Zamba a Monteros fue versionada por muchos artistas del folklore argentino como Mercedes Sosa, Soledad Pastorutti, Los Tucu Tucu, Destino San Javier y más emblemas de esa talla.

La respuesta de La Sole a las críticas por lo que hace en La Voz Argentina

"Debés haber leído esto de que empieza el bombo, el folklore, y La Sole ya se dio vuelta", le comentó Sofi Martínez a La Sole en el streaming de La Voz. En ese momento, Soledad Pastorutti respondió: "Es increíble eso porque en otras versiones he sido muy criticada porque no me daba vuelta cuando cantaban folklore. Entonces, ahora que estoy un poco distinta, más relajada... viste cómo es. Antes porque no, ahora porque sí".