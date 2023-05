El desesperante momento de Jorge Rial tras su infarto: "No quiero"

Jorge Rial volvió a Argentina en un avión sanitario y se quebró al hablar sobre su internación en Colombia.

Jorge Rial rompió el silencio tras el infarto que sufrió en Colombia, país en el que fue internado de urgencia tras haber sufrido una fuerte descompensación cardíaca. El conductor de Argenzuela (C5N) ya regresó a Argentina en un avión sanitario y está acompañado de sus seres queridos. Sin embargo, confesó que su susto fue tan grande que, al día de hoy, no logra recomponerse del angustiante episodio.

De un día para el otro, Rial fue ingresado a un centro médico tras un fuerte dolor en el pecho y síntomas asociados a un ataque cardíaco. Afortunadamente, fue atendido a tiempo por los médicos de Colombia, quienes decidieron que lo mejor era hospitalizarlo durante algunos días. Ahora que ya pasó todo, el periodista conversó con Ángel de Brito sobre el tema por primera vez.

“¿Cómo estás?”, le preguntó el conductor de LAM (América TV) a través de un llamado telefónico. “En mi casa. Ya te lo voy a contar tranqui. Ahora quiero descansar, pero fue un susto enorme que, por suerte (y los médicos colombianos), logré superar”, le respondió Rial. Durante aquella charla, De Brito también le contó que muchos medios "lo dieron por muerto" debido a su estado crítico, a lo que el conductor le respondió que estaba muy bien y que los rumores de que había sufrido un trasplante de corazón eran falsos.

Además, destacó que el momento fue tan desesperante que aún no se siente listo para procesar todo lo ocurrido. “En este momento no quiero hablar, me considero un sobreviviente. Ya voy a contar todo, recién lo estoy asumiendo y reconstruyendo. Hablar ahora es al pedo, necesito tiempo para procesar todo. Fue muy fuerte lo que me pasó. De verdad estoy muy cansado, pasé cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos, y tres más en un cuarto del sanatorio”, remarcó Rial.

Y cerró: “El viaje fue largo y un día en el Finochietto para terminar los estudios. Todo esto me tocó atravesarlo en otro país, lejos de mi familia y de mis amigos. Cuando reconstruya todo lo que me pasó, voy a hablar. Hoy quiero el silencio. Te mando un abrazo, estoy disfrutando de mi vuelta a la vida”.

El mensaje de agradecimiento de Jorge Rial para los médicos que lo atendieron

Al despertarse de su internación, Jorge Rial les dio las gracias a los profesionales que cuidaron su salud. "Gracias a todos estos profesionales de la salud colombiana, hoy les estoy escribiendo después de un susto enorme. Por suerte estos ángeles estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida", comenzó en su descargo. Y les prometió a sus seguidores que, cuando recuperara fuerzas, iba a hablar sobre lo que vivió: "Agradezco la sensibilidad de cada uno. Fueron cariñosos, amables y muy humanos. Después le contaré los detalles, pero ahora es la hora de dar las gracias".