Daniel Ambrosino quedó "en shock" al enterarse de la internación de Jorge Rial

El histórico integrante de Intrusos habló sobre el estado de salud de Rial. El conductor permanece internado en una clínica de Colombia tras sufrir una descompensación.

Jorge Rial permanece internado en un clínica de Colombia por un cuadro cardíaco. La descompensación del conductor se conoció en las últimas horas del pasado sábado y generó preocupación en todo el ambiente artístico. A raíz de ello, el periodista Daniel Ambrosino, excompañero del presentador, reconoció que quedó en shock cuando se enteró de la situación del padre de Morena y Rocío Rial.

Ambrosino, quien compartió durante 20 años junto a Rial en Intrusos, sostuvo que los shockeó “muchísimo” la internación de urgencia del conductor de C5N. “Ayer estábamos haciendo Secretos Verdaderos, y lo veo a Luis Ventura mucho con el teléfono y la información empezó a llegar a cuenta gotas. Lo notábamos a Luis más disperso, pero no dijo nada, y después nos fuimos enterando con información que nos iba llegando, pero era difícil chequearla”, sostuvo el periodista.



Invitado en Buena Tarde, Ambrosino recordó que presenció los otros dos episodios cardíacos que sufrió el conductor en 2010 y 2014. “Vivimos otras descompensaciones que a lo mejor fueron más leves o pasaron más desapercibidas. De igual modo, en este último tiempo, Jorge ha tomado esa conciencia sobre el cuidado y los chequeos", afirmó y añadió: “Desde que empezó con la hipertensión siempre fue meticuloso con el tema de la medicación”.

Durante la entrevista, el periodista de América habló sobre la personalidad de Rial y cómo su estilo de conducción podría haberle jugado una mala pasada. "Él trabaja para ser un personaje querido y odiado- Le gusta la polémica. Él dice que no le afecta, pero creo que un poco puede ser, es imposible”, señaló y al mismo tiempo reconoció que en la vida personal “no es el personaje que se ve en televisión”.

Rial viajó a Bogotá la semana pasada por cuestiones laborales y fue ingresado a la sala de cuidados intensivos del Hospital Clínicas del Country de dicha ciudad. “Jorge tuvo un cuadro cardíaco complejo que se pudo resolver en Hemodinamia y ahora se encuentra estable”, precisó Guillermo Capuya, médico personal del periodista.

Guillermo Capuya dio detales sobre el estado de salud de Rial

El doctor Guillermo Capuya habló con C5N y adelantó que Rial “se está despertando” y que sus parámetros mejoraron, por lo que en breve coordinará su regreso al país. De todas formas, el médico en las próximas horas viajará a Colombia para seguir de cerca la evolución de su paciente.

De acuerdo a su testimonio, se enteró de la situación a través del propio Rial, quien le envió un mensaje este sábado a las 15.40. “Me dice: 'Estoy en la clínica. Me sentí mal a la noche, me dolía el pecho y vine para estar tranquilo'. Es una clínica de primer nivel, de las mejores de Colombia”, aclaró.

El conductor le informó que iban a practicarle un cateterismo, por lo que el médico se comunicó con la clínica colombiana. “Me contacté con el jefe de la Unidad Coronaria y me dice que lo están llevando a Hemodinamia. Cuando sale de ahí, que tardó una o dos horas, me dicen que tenía estrechez en una arteria coronaria”, precisó Capuya.

Según el último parte, Rial "se está despertando y está reconociendo a la gente". "Voy a coordinar con los médicos de acá y con asistencia al viajero para ver cuándo está en condiciones de volver. Hay que ver si requiere alguna cosa más in situ, pero después se va a poder trasladar sin problemas. Tal vez hasta pueda viajar en avión de línea", adelantó el profesional.