Cuál es la figura de América TV que dio el portazo y regresó a C5N

C5N recuperó una figura que se había llevado América TV y se arma para pelear por el rating en el 2023.

C5N se movió rápido ante el marcado crecimiento de los canales de noticias con los que compite a diario y recuperó una importante figura que se había ido a América TV. Este sorpresivo retorno se suma al regreso de Duro de Domar, que tendrá a Pablo Duggan como conductor y a Carlos Maslatón como panelista.

La batalla del rating no solo afecta a los canales de aire y a todo lo que rodea a Gran Hermano, sino que también impacta en las señales de noticias. Lejos de lo que sucede con las flojas mediciones de El Trece en los últimos años, Todo Noticias es el líder entre los canales informativos. Por eso, sus competidores decidieron apostar fuerte para desbancar a la señal del Grupo Clarín.

Una de las formas que encontraron en C5N para volver a ser competitivo en el rating fue recuperar a una figura que había dejado la señal durante el 2022. Se trata nada menos que del doctor Guillermo Capuya, quien en los últimos días colgó un video en sus redes sociales en El Diario, lo que generó una ola de felicitaciones y mensajes cariñosos por su regreso al canal de noticias.

Además, el propio doctor se hizo cargo de la información y la confirmó con una publicación en su cuenta de Instagram. "Así es. Volvía a C5N como referente médico de la señal de noticias. Estaré diariamente en Turno Mañana junto a Luciana Rubinska y gran equipo, tratando además actualidad en salud en otros programas", detalló Capuya.

Por otra parte, aseguró que el primer sábado de marzo de 14 a 15 dará inicio a la cuarta temporada de Dr. C junto con Agustina Peñalba en la pantalla chica. La popularidad del experto en Comunicación Científica creció de forma notable cuando comenzó a hablar sobre medicina en C5N, sobre todo durante la pandemia del coronavirus. Lo que sí quedó claro es que el regreso del doctor Capuya generó felicidad entre los espectadores de la señal informativa.

Un histórico programa de la televisión volverá a C5N en el 2023

Un clásico de todos los tiempos de la televisión argentina regresa a la pantalla chica después de largos años. Se trata de Duro de Domar, cuya fecha de inicio en C5N está pautada para entre fines de febrero y principios de marzo con conductor y panel renovados.

El encargado de anunciar la noticia fue el periodista de espectáculos y conductor de LAM, Ángel De Brito, a través de su cuenta de Twitter. También lo comunicó por la misma red social Carlos Maslatón, quien va a formar parte del programa como panelista.

"Efectivamente, desde fin de febrero o inicios de marzo estaré como panelista en Duro de Domar, será de lunes a viernes de 21:30 a 23:00. Me pidieron todos los días, dije que no podía, me pidieron dos al menos y dije que sí. Trataré de ir más de dos. No firmé contrato aún", anticipó. El economista estuvo durante todo el Mundial Qatar 2022 haciendo una cobertura para sus redes sociales.

De esta manera, vuelve un histórico programa de televisión que en su momento condujo Roberto Pettinato y luego Daniel Tognetti. La conducción estará a cargo de Pablo Duggan y los panelistas serán, además de Maslatón, Mariano Hamilton, Cinthia García, Dani "La Chepi", José María Muscari, Pía Shaw y Silvina Escudero.