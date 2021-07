Se le disparó la presión arterial a Daniel Ambrosino y preocupa su salud

El periodista de espectáculos tuvo un molesto contratiempo que lo dejó por fuera de la televisión y en alerta sanitaria.

Desde hace casi una semana el periodista Daniel Ambrosino no está en la pantalla de América TV, motivo que generó varias versiones sobre qué le está sucediendo. Lo cierto es que el miércoles pasado -último día que estuvo al aire- empezó a sentirse mal al regresar a su casa luego de América Noticias y al tomarse la presión se encontró con que estaba elevada.

La preocupación de Ambrosino lo llevó a consultar con su médico al otro día, por lo que no llegó a salir al aire. El doctor lo revisó, volvió a controlar su presión, lo medicó y le dio una clara instrucción de seguir con el reposo. "El miércoles a la noche me sentí raro, me tomé la presión en casa y tenía la presión alta. El jueves fui al canal y tenía el turno con el médico a las 18:45 y no llegué a salir al aire ese día porque tenía que ir al médico", contó a Primiciasya, un tanto preocupado por su estado de salud.

“El médico me revisa y me da una medicación, y me recomendó no ir el viernes. El domingo yo ya avisé al mediodía que no iba al Show de los escandalones porque tengo reposo de 72hs, o sea regreso el miércoles recién al noti", reveló Ambrosino. Y agregó: “No es nada grave ni de otro mundo. Tampoco me descompensé y no fue un pico de presión".

Para cerrar, Ambrosino reflexionó en torno a la posible causa de su presión arterial elevada: "Me subió un poco la presión que podría ser por stress o alguna comida, o una seguidilla de comidas con mucha sal, no sé". Recordemos que Daniel Ambrosino renunció en su momento al programa de Jorge Rial después de 20 años, iniciando un nuevo capítulo en su carrera periodística.

Ambrosino reveló la charla que mantuvo con Rial tras su renuncia a Intrusos

Tras decidir dejar el ciclo del cual fue parte durante los 20 años que lleva al aire, Daniel Ambrosino anunció su adiós de Intrusos y con él su salida de América TV. Fue Jorge Rial quien se encargó de difundir esta información mediante su cuenta personal de Twitter. A su vez, el conductor también le dedicó un sentido mensaje lleno de afecto hacia uno de los integrantes históricos del envío televisivo.

En sus palabras se observó un cariño fraternal para con quien supo ser parte del icónico programa de espectáculos durante los 20 años que lleva al aire. "Te queremos mucho y sos parte de nuestra familia. La profesión nos podrá volver a encontrar o no, pero en la vida nunca nos vamos a poder separar. Juntos hicimos Intrusos. Y eso no se borra con nada. Te esperan cosas mejores porque te lo mereces", enfatizó el conductor.