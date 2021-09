El desesperado pedido de la mamá de Chano a Gastón Pauls: "Te llamé llorando"

A un mes del confuso incidente con la policía en el que el exlíder de Tan Biónica Chano Charpentier recibió un disparo en el abdomen, su mamá rompió el silencio.

A poco más de un mes del confuso incidente con la policía en el que Santiago Moreno Charpentier -conocido popularmente como Chano- recibió un disparo en el abdomen por el que lo tuvieron que operar de urgencia en el Sanatorio Otamendi, donde permaneció dos semanas internado, su mamá, Marina Charpentier habló sobre sus adicciones y lanzó un desesperado pedido de ayuda a Gastón Pauls.

En una entrevista con Gastón Pauls en Seres Libres, que se verá el próximo viernes 3 de septiembre en Crónica TV, la mujer explicó por qué recurrió al actor antes de que su hijo sufriera un brote psicótico. "No nos conocíamos, te conocí personalmente gracias a que vi tu programa que fue muy fuerte para mí, y pensaba que por fin alguien estaba hablando de las adicciones en televisión", contó y reveló que a raíz de un mensaje en las redes sociales entabló un vínculo virtual con el artista, a quien recurrió en varias ocasiones en los últimos meses.

"Mi hijo hace 20 años que está luchando con la adicción. Pero todo este año, la pandemia ha sido muy dura para los adictos. Y el estuvo todo el año complicado, no estaba bien. Y yo estaba todo el tiempo viendo que más podía hacer", expuso. Y detalló: "Porque él ha estado internado, ha hecho miles de tratamientos, y yo ya no sabía qué hacer. Ante la desesperación sobre junio que lo venía tan mal, y la familia me decía que no se podía hacer más nada, que sufriera las consecuencias. Por eso te pido que le mandes un mensaje, porque no sabía más que hacer. Te llamé llorando".

Semanas atrás, Pauls había revelado que dos días antes del incidente se había contactado con el ex líder de Tan Biónica. "Desde donde pude, le mandé un mensaje a Chano con mucho respeto, porque sé que en el consumo siempre hay dolor, paranoia, soledad, desesperación, ceguera. Me respondió el mensaje y quedamos en hablar el día domingo", detalló. Sin embargo, no volvieron a comunicase.

"Lamentablemente ese llamado no llegó y después ocurrió lo que ocurrió. Y Marina, a quien le agradezco la calidad de persona que es, me dijo ‘decilo, compartilo para que el que está del otro lado y consume, pueda pedir ayuda porque si no es tarde’. Pedir ayuda y levantar la mano, porque la tragedia está a un centímetro de tu vida, la muerte se presenta de manera ineludible", cerró y señaló que Marina era un ejemplo de un montón de padres que sufren por las adicciones de sus hijos.