El desesperado pedido de Julieta Poggio tras salir de Gran Hermano: "¿Qué se creen?"

La actriz y bailarina hizo una polémica declaración en televisión y pidió el apoyo de sus seguidores.

Julieta Poggio se convirtió en una de las participantes más queridas y famosas de la edición 2022 de Gran Hermano. Y, pese a que su llegada a la gran final le abrió muchas puertas, también tuvo que enfrentar algunas situaciones que la hicieron sentir muy mal. Frente a esto, la exparticipante hizo un pedido desesperado.

Luego de salir del reality, y en proceso de romper el aislamiento luego de cinco meses, Poggio visitó LAM, ciclo emitido por América TV, y habló a fondo sobre su paso por el reality. Sin embargo, como era de esperar, la actriz fue consultada por los rumores de infidelidad de su novio, Lucca Bardelli, y ella fue tajante al respecto.

"El cree en mí, como yo creí en él todo el tiempo. Los clips podrían habérmelos hecho con Thiago o Nacho, pero me los hicieron con Marcos", empezó por decir sobre el shippeo que surgió en redes con ella y el ganador del reality. Asimismo, aseguró que no cree ninguno de los rumores de infidelidad por más capturas de chats que hayan aparecido en redes sociales.

"Quiero aprovechar a decirle a todas las chicas que les agradezco un montón, porque sé que lo hacen del amor, que me quieren cuidar, pero es todo mentira", continuó. Luego, añadió: "Dejen de mandarme las capturas porque son falsas, están trucadas. ¿Qué se creen? ¿que yo no sé cómo habla mi novio?".

En este marco, Julieta Poggio dejó en claro que no cree en los rumores de infidelidades y pidió encarecidamente que dejen de aumentar esa polémica porque no tiene "nada de verdad".

Julieta Poggio tomó una importante decisión respecto a su novio: "Lucas fue"

Julieta Poggio reveló en Buen Telefe que tras el final de Gran Hermano tomó una importante decisión respecto a Lucca Bardelli, su novio. La exparticipante del reality más popular de la televisión argentina definió qué hará en el corto plazo luego de que los rumores de crisis en la pareja explotaran por un inesperado like de "Disney".

Después de cinco meses de excelentes mediciones de rating, Gran Hermano terminó el lunes pasado con el salteño Marcos Ginocchio como ganador de 19 millones de pesos y una casa, además de la perrita Mora, que ingresó a la casa más famosa del país. El segundo lugar fue para Nacho Castañares, que también se quedó con una casa a estrenar.

El tercer lugar se lo quedó Julieta Poggio, que se ganó un viaje a cualquier lugar del planeta, con un acompañante. Y en ese sentido, "Disney" tomó una importante decisión, según reveló la ex Gran Hermano durante una entrevista en Buen Telefe. Filosa, Pilar Smith le consultó: "Quiero saber del viaje ¿Con quién te vas? ¿Con tu novio?".

"¡Sí, me voy de viaje! Obvio, me voy con mi novio", confirmó feliz Julieta, dejando en claro que los rumores de crisis en la pareja no son ciertos. Para cerrar, Poggio detalló a dónde viajarán y el motivo por el que definieron ese destino: "Elegimos Tailandia. Lucas fue y vivió una experiencia increíble, entonces quiere que la vivamos juntos. Me parece un re destino, está muy bueno".