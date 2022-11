El desesperado pedido de Juliana a la producción de Gran Hermano: "Ni cabida"

Juliana Díaz le hizo un durísimo reclamo a Gran Hermano y generó un gran revuelo en las redes sociales. El exigente pedido que le hizo a la producción del programa de Telefe.

Juliana Díaz realizó un desesperado pedido para la producción de Gran Hermano. En las últimas horas, y a poco tiempo de cumplir un mes de encierro en la casa, la participante se cansó y decidió hablarle a una de las cámaras del programa para hacerle un fuerte reclamo a las autoridades del canal.

El comentario tuvo lugar fuera de la casa, donde Juliana se mostró muy molesta a la hora de reclamarle al reality de Telefe: "Bueno, Gran Hermano, no sé qué número de día es, pero jamás me llamaste para ver cómo estoy, si me llevo bien con mis compañeros".

Asimismo, la mujer de 31 años consideró que desde su llegada al programa nunca recibió atención ni cuidados por parte de la producción. "Ya va a ser un mes y sigo sin interesarte. Mi nombre es Juliana, por las dudas", disparó. Para colmo, en dicho instante, el locutor de Gran Hermano llamó a Marcos al confesionario. Y rápidamente, Juliana reaccionó: "¿Ves? Ni cabida...".

Lo cierto es que los participantes del programa ya comienzan a sentir el encierro de casa: el próximo jueves 17 de noviembre cumplirán un mes de estadía y ya se habrán ido cuatro jugadores. Hasta el momento, los eliminados son Tomás Holder, Romina y Mora. En tanto, el cuarto en marcharse del reality saldrá de los que quedaron nominados: Juan, Daniela, Agustín y Nacho. Uno de ellos se irá este domingo 13.

La falta de comida y productos para la cocina es uno de los mayores problemas en la convivencia de Gran Hermano, por este motivo, cada platillo se consume en su totalidad e intentan no desperdiciar nada de comida. Sin embargo, Romina cometió un terrible error a la hora de cocinar un pollo y, por no tirarlo a la basura, lo comieron y terminaron todos descompuestos.

La compra en el supermercado de la semana estuvo a cargo de Agustín y Coti, pero no fue tan exitosa, ya que faltaron muchos productos esenciales como la yerba, la leche y el harina. Por este motivo, se generaron varias disputas dentro de la casa, pero mientras tanto intentan sacar el mayor provecho de los alimentos que tienen a su disposición para consumir en la semana.

Desde que inició el reality, Romina y Walter "El Alfa" se auto designaron como los responsables de la cocina. Sin embargo, por un descuido a la hora de descongelar el pollo, Romina terminó por general malestar estomacal en varios compañeros. Resulta que el martes por la noche, la participante puso a descongelar un pollo en el microondas, pero se lo olvidó adentro toda la noche.

El miércoles al mediodía, la ex diputada encontró la carne y la lavó únicamente con un chorro de agua y se puso a cocinarlo. Esta situación generó una leve intoxicación entre gran parte de los participantes, quienes confesaron estar descompuestos luego de consumir el platillo. El mayor problema en este caso es que la casa solo tiene un baño y resulta bastante complicada la convivencia en estas situaciones.