El comentario picante de Fede Bal para su novia: "Lo que van a ser esos reencuentros..."

A pocos días de empezar a grabar Resto del Mundo, Fede Bal reveló cómo reaccionó su novia cuando se enteró que iba a irse de viaje por tanto tiempo.

Federico Bal se está preparando para el estreno de Resto del Mundo, programa de viajes que conducirá muy pronto. Como viajar es una de sus más grandes pasiones, el hijo de Carmen Barbieri espera con muchísimas ansias el próximo jueves 3 de marzo, día en el que se subirá a un avión para comenzar su aventura. Ahora, reveló cómo se lo tomó su novia, Sofía Aldrey, cuando se enteró que iba a tener que viajar por tanto tiempo.

La distancia, la falta de tiempo y el exceso de trabajo es un motivo bastante común de separaciones entre las parejas. Sin embargo, este no fue el caso de Fede Bal, quien asegura que Sofía lo entiende y lo apoya absolutamente en este nuevo desafío y que, de no haber sido así, no podría estar en una relación con alguien.

Durante una entrevista con el ciclo radial Agarrate Catalina, de La Once Diez, Bal expresó: “Ella está muy tranquila. No podría tener al lado a una mujer que me cortara las alas”. En este mismo sentido, también opinó que la distancia tiene su lado positivo y aprovechó para tirar un comentario muy pícaro: “Ya sabemos lo que van a hacer esos reencuentros…”.

El entusiasmo de Fede Bal por conducir Resto del Mundo

Fede Bal sueña con poder trabajar conociendo distintas partes del mundo desde que tiene memoria. Cuando El Trece le dio la sorpresa de que había sido el elegido para conducir el histórico programa, Bal les contó la noticia a sus seguidores con mucha euforia. “Bueno, ahora sí, ya es oficial. El jueves me subo a un avión y me voy a vivir una enorme aventura… soy el nuevo conductor de Resto del Mundo, ¡el programa de viajes número 1 de nuestra TV!”, expresó.

“Ese programa que veía desde chico y fantaseaba con algún día poder viajar y conocer destinos alucinantes. Bueno, hoy se me hace realidad y tengo la hermosa tarea de mostrarles una nueva forma de conocer el mundo, tengo tanta felicidad que no me entra en el cuerpo”, continuó.

“¡En marzo, los sábados a la a las 23:45 por @eltrecetv tenemos cita obligada! Y como siempre, quiero que me acompañen”, prosiguió, agradeciéndole a Adrián Suar y al resto de la producción por haber confiado en él para esta maravillosa tarea. Por último, alentó a sus fans a que lo ayuden a elegir países para recorrer: “¡Voy a necesitar de sus recomendaciones! ¿Qué destinos piensan que me esperan en este primer viaje? ¡Los leo!”.