La inesperada y durísima crítica de Jonatan Viale a Milei: "No".

El periodista Jonatan Viale lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei después de la derrota en las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre. Qué dijo en TN.

Viale atribuyó estos dichos a "la gente de (Santiago) Caputo", quien, aseguró el periodista, mantiene una fuerte interna con el armador de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. "Por ejemplo, Pilar Ramírez en Capital es de Karina y se caminó todo. Romina Diez es de Karina en Santa Fe y tiene una lista bárbara", comenzó Viale.

"Acá no lo hicieron, no me digan que no se puede hacer. Las últimas semanas no salieron a la calle. Se durmieron en que se podían colgar de la imagen del Presidente", continuó el periodista de TN, quien aclaró: "Todo esto lo dice la gente de Caputo sobre Pareja, los Menem".

En vivo en su programa ¿La Ves?, Jonatan Viale explicó que "la interna de fondo" es "Caputo - Karina Milei", pero que "abajo" está "la gente de Caputo, como El Gordo Dan", contra Pareja, cercano a Karina. "No es que se pelearon a piñas, pero sí pasó algo", reveló al hablar sobre un cruce cara a cara entre Santiago Caputo y Sebastián Pareja.

La interna en La Libertad Avanza

Viale consideró que "la interna es absolutamente real" e "irreversible". "Creo imaginarme a la gente mirando del otro lado y diciendo: 'No, muchachos'", lamentó y profundizó´: "Acá hay gente que está aprovechando que hay uun gobierno débil, que perdieron por 14 puntos, que le voltearon un veto, que la interna está detonada, que tienen el Garrahan, que tienen la UBA".