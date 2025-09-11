Jonatan Viale se mofó de la mesa política que armó Milei

La contundente derrota de La Libertad Avanza en las últimas elecciones, llevadas a cabo en Provincia de Buenos Aires, sigue repercutiendo aún pasadas las 72 horas desde que se anunciaron los resultados, que dieron como ganadora a Fuerza Patria por un margen superior a los 14 puntos. En respuesta a la voluntad popular, Javier Milei anunció no solo una cadena nacional el lunes (con motivo de anunciar el Presupuesto de 2026), sino también la creación de una mesa política para discutir los próximos pasos a dar.

Esto último ha desencadenado comentarios de todo tipo en las redes sociales, así como también en los medios de comunicación. Diferentes voces han opinado, para bien o para mal, de la medida implementada. Esto incluyó a Jonatan Viale, que parece seguir soltándole la mano al presidente y ahora hasta se mofó de esta reciente determinación.

Jonatan Viale pareciera haberle soltado la mano a Javier Milei.

La burla de Jonatan Viale a la mesa política de Javier Milei

En su clásico comentario editoral en Pan y circo, el programa que conduce en Radio Rivadavia, mencionó con sorna: "Ahora son todos carpinteros, hacen mesas, son buenísimas las mesas. Mesa 1, mesa 2, mesa 27, mesa que más aplauda, muy divertidas las mesas. Basta con las mesas".

"Tiene que ir a buscar los votos que perdió. ¿Dónde tiene que ir a buscar los votos? En los que se quedaron en la casa. Lo analicé bien ayer, no hay mucha ciencia: 5.608.000 ausentes, dos millones más que en la elección de medio término", prosiguió el reconocido periodista, que inmediátamente después reiteró: "Vayan ahí, a buscar a los votantes, porque sino se convirtieron en un partido político tradicional".

Sobre su última apreciación, ahondó: "Sean ustedes, sean los que fueron siempre: La Libertad Avanza, los libertarios, el Milei que hablaba en las redes. No hagan política tradicional aburrida, porque sino no van a crecer. Consejo".