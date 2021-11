El comentario de un economista que dejó mudo a La Nación: "El argentino banca al peronismo"

Tras las elecciones 2021, un economista dejó en ridículo al conductor Pablo Rossi en La Nación + y hundió al macrismo con un contundente mensaje acerca del peronismo. El video del humillante momento.

Durante la jornada del pasado martes, un economista dio que hablar en la pantalla de La Nación + y dejó en ridículo a Pablo Rossi y varios periodistas del canal que responder a los intereses de Mauricio Macri. El especialista en mercados financieros analizó los resultados de las elecciones 2021 y, pensando en el 2023, dejó muy mal parado a Juntos por el Cambio con un comentario sumamente picante.

"¿Qué sensación te dio el resultado electoral?", le preguntó Rossi a Germán Fermo. La respuesta fue como un tsunami para los miembros del canal, quienes no se esperaron una respuesta tan humillante para el macrismo. "Fue una buena elección de la oposición y nada más. El peronismo, con colectoras, conservó el 35% de los votos. Por lo tanto, esta fue una afirmación del tremendo piso que tiene el peronismo".

Como si fuera poco, el economista dejó en claro que el Gobierno de Alberto Fernández puede llegar a conseguir la reelección en 2023 si toma buenas medidas económicas: "Si el peronismo hace dos o tres cosas bien de cara al 2023, lo cual es una hipótesis fuerte si querés, te puede dar vuelta esta elección". Luego, y con términos similares a los que se utilizan en el boxeo a la hora de definir las peleas, señaló: "Por lo tanto, tengo la sensación de que fue una buena victoria de la oposición, en donde tendría que haber noqueado y terminó ganando por puntos".

El periodista Pablo Rossi fue humillado por un economista en La Nación+.

Pablo Rossi intervino y aclaró que Fermo es un gran profesional: "Perdón que diga esto, pero Germán es un experto justamente en mercados financieros. Por lo tanto, tu lectura específica me interesa". Y el economista volvió a resaltar: "Insisto... si hubiera mucho para celebrar, las acciones tendrían que estar subiendo. Y en segundo lugar, la sociedad argentina sigue bancando fuertemente al peronismo a pesar de todo lo que ocurrió en estos dos años. Es una realidad que desde afuera te la están descontando y evaluando".

En esta oportunidad, Rossi volvió a interrumpir, aunque para cuestionar al Oficialismo: "Con la catástrofe de gestión que ha sido este gobierno de Alberto Fernández, perdieron el quórum en el Senado, esto ha sido una paliza. Hay una mirada desde afuera que ve con preocupación esta performance del peronismo". Sin embargo, y una vez más, el economista lo dejó en jaque: "Insisto... sí. Juntos por el Cambio, si no me equivoco, en el 2019 sacó 42 puntos y esta vez sacó 42. Si con esta gestión tan cuestionable, no pueden crecer, probablemente con estos dos años con que el peronismo haga algo bien, la pandemia se va a ir yendo y podés tener un rebote económico, que si bien puede no ser virtuoso, va a existir".

La crítica del economista para Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

El economista, Germán Fermo, le hizo una fuerte crítica a Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri por no haber sacado mejores resultados y les envió una fuerte advertencia de cara a las elecciones 2023: "Entonces, le pregunto a los Larreta de la oposición... Si no pudiste noquear con esta, en el 2023 no la vas a tener así de fácil. Quizás, una autocrítica para la oposición es que son demasiado débiles o cuidadosos, no sé qué es o esto es crónico".

Por otra parte, el economista dejó en claro que "el argentino banca el peronismo y no importa el escenario en el que estés". Sin encontrar argumentos para salir del momento incómodo, Pablo Rossi reaccionó: "Es desafiante la mirada de Germán".