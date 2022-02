El calvario que Antonio Ríos le confesó a Moria Casán: "Soy adicto al sexo"

Antonio Ríos compartió una dura adicción y dio detalles del calvario personal que vive en el programa de Moria Casán, por El Nueve.

El pasado martes por la noche, Antonio Ríos visitó los estudios de El Nueve para dialogar mano a mano con Moria Casán, que le hizo varias picantes preguntas acerca de su vida personal. En uno de los tramos del programa, el cantante de cumbia tropical decidió compartir la fuerte adicción que sufre hace tiempo. Como consecuencia, la conductora quedó impresionada.

En el marco del ciclo Moria es Moria, Ríos relató algunos detalles de su carrera como artista, aunque la diva también indagó acerca de su intimidad. "Vos sos un semental, papito. Este practica como nadie el poliamor. Tuviste cuatro mujeres a la vez y estuviste conviviendo en cuatro casas, pero no juntas", le comentó al músico. Y luego, le consultó: "Tenés tus días repartido en todas. ¿Cómo hacías para atender a cuatro mujeres? Contame algo, por favor. ¿Tenías una agenda?".

Con una risa acotada, Antonio Ríos se sinceró y confesó: "Era una cosa que me pasó y que no podía parar". Filosa como siempre, Moria repreguntó: "¿De tener hijos?". Tras un silencio incómodo, profundizó mucho más: "¿Sos adicto al sexo vos?". El cantante y compositor de "Nunca me faltes" y "Yo me estoy enamorando", entre otros hits, no dudó y confirmó: "Exactamente, mucho... bastante".

Antonio Rios reveló que es adicto al sexo en el programa de Moria Casán.

Asombrada por el testimonio del invitado de la noche, la presentadora trató de analizar la situación: "Adicción ya entra... Michael Douglas y otros artistas de Hollywood se internan porque es una adicción compleja". "¿Te ha lastimado tener la necesidad de tanto sexo? ¿Te ha hecho bien o mal?", volvió a consultar. De todas formas, el hombre de 67 años señaló: "Mal, no. Bien, sí".

Cuántos hijos tiene Antonio Ríos

Moria Casán trató de que Antonio Ríos profundice mucho más acerca de su vida personal e íntima. Fue entonces cuando la diva le sacó el tema por la cantidad de hijos que tiene: "¿En esa época tenías mujeres y te encantaba tener cuatro casas distintas? Vos tenés 20 hijos...". Como consecuencia, el músico señaló: "Tengo 3 hijos del corazón (NdeR: hijos de otras mujeres con las que formó pareja)". Y la conductora sacó cuentas al respecto: "O sea que tuviste 17 hijos".

"¿Cómo hacías para convivir con las cuatro mujeres? ¿No podías parar de tener hijos?", consultó Moria, con curiosidad, y consciente de que es imposible llevar una vida normal de dicha forma. Con la cabeza gacha, el cantante explicó: "Tenía que estar en un lado, mentirle a una para irme a otro lado". "Claro, tenías una agenda terrible", reaccionó la diva.