El ataque transfóbico a Mariana Genesio Peña en medio de una nota: "Trava"

El hecho repudiable ocurrió mientras la artista le daba una entrevista al cronista de LAM.

Mariana Genesio Peña se involucró en la polémica de Facundo Arana y Romina Gaetani, por ese tema desde el programa de Ángel de Brito la fueron a buscar para que cuente su versión sobre cómo fue trabajar con el actor y lo que pasó en la fiesta post entrega de premios Martín Fierro. En medio de la entrevista, que se llevó a cabo en la vía pública, la actriz sufrió un ataque transfóbico aberrante que deja mucho que desear.

La actriz estaba contando cómo la pasó en la fiesta que compartieron los artistas después de la ceremonia de los Martín Fierro, cuando un transeúnte lanzó: "Es un trava eso, no?". El comentario transfóbico tomó por sorpresa a Mariana Genesio Peña y al reportero de LAM. En principio se quedaron ambos en silencio intentando ignorarlo para que se vaya, pero el ataque fue en aumento.

El sujeto odiante insistió: "¿Es un trava?, hay dos géneros, nada más". En ese momento el periodista tomó la palabra y le aclaró: "Es una persona". Pero el agresor continuó con su ataque: "Es un trava. Solamente hay dos géneros. Los demás son todos trastornos mentales". Automáticamente el cronista manifestó: "Me está haciendo calentar, es un pelotudo". Por su parte, Mariana Genesio Peña expresó: "No lo puedo creer". Sin embargo, lejos de terminar con su agresión, el atacante gritó: "Te voy a tirar a un volcán, desviado".

Mariana Genesio Peña manifestó su sensación en ese momento

Cuando el agresor se retiró del lugar y dejó de violentar con su ataque transfóbico a Mariana Genesio Peña, la actriz pudo poner en palabras lo que sintió en ese momento: "Es la primera vez que me pasa una cosa así. La verdad es que es la primera vez que me pasa y me parece hay que estar atentos a estas cosas. Así como hay causas que andan dando vueltas por la televisión a las cuales tenemos que apoyar, está buenísimo estar atentos a los mensajes de odio, sobre todo con las personas trans, con las personas que piensan distinto, con las personas que piensan distinto, con las personas que sufren la falta de derechos, la falta de igualdad".

El periodista quiso dejar en evidencia que fueron testigos de un ataque cargado de odio hacia su persona y que no hay que dejarlo pasar por alto. Mariana Genesio Peña manifestó: "La verdad, sinceramente, en mis tantos años de persona trans nunca lo viví. También hay que tomarlo como de quién viene, hay personas que están desequilibradas y andan dando vueltas por la calle y son agresivas, pero bueno, está bueno estar atentos".