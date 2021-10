El ataque macrista de Débora Plager contra Victoria Tolosa Paz en PH Podemos Hablar

La periodista ultramacrista atacó a Victoria Tolosa Paz en PH Podemos Hablar. El vergonzoso momento que se emitió en Telefe.

En PH (Podemos Hablar) por Telefe, Débora Plager demostró una vez más su insólita e increíble obsesión con Cristina Fernández de Kirchner, a quien menciona permanentemente en todos los medios de comunicación de los que es parte, aunque ni siquiera se esté hablando de la vicepresidenta. En esta oportunidad, la periodista ultramacrista de 51 años lo hizo en el programa de Andy Kusnetzoff en un mano a mano con Victoria Tolosa Paz.

Además de la candidata a diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, en el estudio del ciclo que aplastó en la lucha por el rating a La Noche de Mirtha Legrand que lideró Juana Viale por El Trece, estuvieron la influencer Victoria Braier "Juariu"; y los cantantes Luciano Pereyra y Roberto "Coti" Sorokin.

Débora Plager y su ataque macrista a Victoria Tolosa Paz en PH por Telefe

En principio, la consigna propuesta por Andy Kusnetzoff en la sección "Frente a frente" de Podemos Hablar fue que cada invitado podía hacerle "una sola pregunta a otro, así que al hueso". Sin embargo, la comunicadora ultramacrista de los medios opositores La Nación +, Radio Rivadavia y El Cronista violó la regla y le hizo más de una consulta a la candidata oficialista. “¿Por qué Cristina Kirchner no puede explicar su patrimonio?”, comenzó bien filosa, aunque nunca tuvo esa inquietud con relación a Mauricio Macri, quien conserva una fortuna escandalosamente superior a la expresidenta.

Entonces, la contadora pública y política platense de 48 años fue firme y contundente: "Creo que Cristina Kirchner explica su patrimonio donde lo tiene que explicar cualquier ciudadano que hace política, que es en las declaraciones juradas que presenta en la AFIP, en la Oficina Anticorrupción. O sea que en realidad lo explica, en todo caso habrá personas que no encuentran creíble ese patrimonio, pero la explicación la tienen. Por eso, cada vez que fue acusada de incremento patrimonial ha sido claramente absuelta".

Victoria Tolosa Paz le respondió de manera firme a Débora Plager en PH, por Telefe.

Allí fue cuando Plager no hizo caso a la orden de Kusnetzoff y, ante la pasividad del líder del programa, repreguntó aunque en realidad no podía hacerlo: "¿Pero no te parece extraño que alguien que se dedicó toda su vida a la función pública tenga tantos millones de dólares?". Y Tolosa Paz sentenció: "Yo les creo claramente a ella y a Néstor Kirchner, que han pasado muchas veces por estas preguntas antes de llegar a ser presidentes. Ellos ya venían del sur con una actividad privada, que dotó patrimonialmente propiedades, y a partir de ahí arrancaron un camino de construcción de su patrimonio".