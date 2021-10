Luciano Pereyra reveló en PH que estuvo al borde de la muerte: "Problema grave"

Luciano Pereyra dejó impactado a Andy Kusnetzoff en PH, por Telefe, al revelar que estuvo al borde de la muerte por un problema de salud.

Andy Kusnetzoff quedó totalmente impactado en PH (Podemos Hablar) por Telefe después de una fuerte revelación de Luciano Pereyra, uno de los invitados que hizo que volviera a derrotar en el rating a su competidora principal, Juana Viale, con La Noche de Mirtha Legrand (El Trece). El programa de televisión abierta del canal de las tres pelotitas contó además durante el prime time del sábado 30 de octubre de 2021 con las presencias en el estudio de Victoria Tolosa Paz, la primera candidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires para las elecciones intermedias definitivas del domingo 14 de noviembre; la influencer Victoria Braier "Juariu"; la periodista Débora Plager; y el músico Roberto "Coti" Sorokin.

Allí, el cantante y compositor de folclore de 40 años nacido en Luján sorprendió no solamente al conductor, sino también al resto de los asistentes en el piso. Cuando en el punto de encuentro habitual en el ciclo la consigna fue que dieran un paso adelante "los que alguna vez temieron por su vida", el artista llamó la atención con su testimonio tan cruel como sincero.

PH, por Telefe: Luciano Pereyra impactó a Andy Kusnetzoff

El cantante reconoció que en 2011 le descubrieron un divertículo en el esófago, que es algo extraño, y por eso tuvieron que operarlo, aunque luego una complicación terminó con un grave problema pulmonar que lo dejó realmente muy complicado de salud cuando apenas tenía 30 años. "Es muy raro porque yo no temí por mi vida porque no me di cuenta, pero todo mi entorno sí. Estuve 35 días internado, 10 días en coma farmacológico... No caés de lo que te pasa a vos", comenzó.

Cuando le pidieron que diera más detalles al respecto, explicó: "Tuve un divertículo en el esófago y es muy raro. Me operaron, pero el líquido fue al pulmón y se me hizo una neumonía. Me operaron del pulmón y estuvo intubado. Fue muy loco". Sin embargo, ya a la vista de lo ocurrido luego, Pereyra desdramatizó sobre el final: "Uno se preocupa por tantas cosas... Pero lo importante es que te levantás y podés comer, podés oler, compartir con tu familia. La red social humana es la más importante".

Luciano Pereyra se sinceró en PH, por Telefe, ante Andy Kusnetzoff.

PH arrasó en el rating a Juana Viale, que llevó a Mauricio Macri

La participación del expresidente en La Noche de Mirtha (El Trece) no le alcanzó a la nieta de la diva de 94 años para vencer a su rival más directo por la audiencia, algo que no pudo conseguir casi nunca en lo que va de 2021: en el promedio se impuso Podemos Hablar (Telefe) por 9.4 puntos a 6.5, mientras que en cuanto al pico la diferencia fue mayor todavía: 11.8 a 7.4.