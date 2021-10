Luciano Pereyra recordó cuando le devolvieron un autógrafo: "Se fue"

Luciano Pereyra contó la inesperada ocasión en la que le devolvieron un autógrafo que había firmado y reveló el divertido hecho que motivó la devolución.

Luciano Pereyra pasó por Los Mammones y recordó un insólito episodio en el que firmó un autógrafo, pero al fanático no le gustó, se enojó y se lo devolvió. El cantante contó la divertida anécdota entre las risas de todos los presentes en el ciclo conducido por Jey Mammón. "Me lo devolvió y se fue", rememoró Luciano Pereyra sobre la extraña situación.

Como cada vez que recibe a un invitado, Jey Mammón logra que quien lo visite cuente las anécdotas más insólitas y divertidas. Con un fuerte trabajo de producción, el conductor suele apurar a sus invitados pidiéndoles que le confirmen algunas historias desopilantes. Así fue en la emisión de Los Mammones del miércoles pasado, que contó con Luciano Pereyra como artista invitado. Relajado y con buena onda, el cantante respondió a las más disparatadas preguntas de Jey, entre las que estuvo una divertida situación que vivió años atrás.

"Estábamos comiendo en Las Cañitas con un par de amigos y viene un chico a quien no le entendía mucho porque era sordomudo", comenzó contando Luciano Pereyra, cómodo en el living de Los Mammones y entre risas. "No le entendía bien, pero me dice ‘firmame’, le dije que claro y le firmé", siguió en su relato el reconocido cantante, ante un estudio que ya estaba muy tentado. "Le doy el papel, se fue y desde lo lejos veo que me mira, mira la firma, pone mala cara y viene", continuó divertido Pereyra.

"Me dice algo que no le entiendo y después me dice ‘pero vos no sos Ricky Martin'", contó Luciano Pereyra ante el panel que estalló en carcajadas después de entender la desolación del fanático. Para cerrar la divertida anécdota, el cantante aseguró: "Lo peor, me lo devolvió y se fue. Aparte se enojó, pero mal, todo porque no era Ricky Martin". En ese sentido también aclaró que si bien hoy se ríe de la situación, en aquel momento vivió el momento con pesar.

