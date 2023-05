Eduardo de la Puente habló de sus adicciones y sorprendió a todos: "Telefe"

Eduardo de la Puente se sinceró con Gastón Pauls e involucró a Telefe. Qué dijo el exconductor de Caiga Quien Caiga.

Eduardo de la Puente es uno de los conductores icónicos de la televisión argentina. Junto a Mario Pergolini fue una de las caras visibles de Caiga Quien Caiga (CQC), programa bandera de Telefe durante la primera década de 2000. Y en las últimas horas, el protagonista se hizo noticia por una grave revelación sobre su inicio en las drogas que vincula al canal de "las pelotitas".

“Tuve una adicción bastante seria de alcohol y dije ‘¿cómo puede ser? Tu vieja se murió con el hígado explotado de alcohol y vos tuviste dos pancreatitis alcohólicas y no escarmentaste’”, comenzó diciendo Eduardo de la Puente, y allí fue cuando reveló dónde empezó a consumir cocaìna: "Hacíamos un programa de Telefe y editábamos cinco programas en una noche, estábamos 8 o 9 horas laburando y empezábamos a las 10 de la noche y una vuelta una persona que laburaba ahí me dijo ‘¿Querés?’. ‘Sí’, dije yo y fue bárbaro”.

Sobre su lucha contra las adicciones, Eduardo de la Puente contò en diálogo con Gastón Pauls en Seres Libres: “Mi problema real con la merca fue que nunca me pegó mal. Siempre me pegó bien. Uno dice ‘buenísimo’. No, es terrible! Si vas bárbaro, laburás bárbaro, hablás bárbaro, estás bien, no se te nota, vamos. Y así fue que fue una caravana de años. Por tener una vida muy independiente desde muy chiquito, mi vieja alcohólica, a los 8 o 9 años ya me hacía la cena yo, tuve un sentimiento como de poder cambiar cualquier tipo de temporal”.

Eduardo de la Puente y una infancia difícil: "Para mí lo normal era no tener padre"

“De eso me di cuenta mucho más tarde, a los 8 tenía un registro de que la vida con mi vieja era así. Para mí lo normal era no tener padre o tener un padre que me veía martes, jueves y domingos y después una madre que cuando volvía de la escuela estaba en pedo. A eso de los 12 o 13 mi vieja tuvo un intento de suicidio. A partir de la internación me fui a vivir con mis abuelos y dije ‘acá hay algo que no está bien’”, agregó Eduardo de la Puente. De este modo, el periodista y conductor televisivo dejó clara cuál fue la situación por la que pasó durante varios años de su vida.