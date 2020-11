El periodista ultramacrista Jonathan Viale mostró su enojo en un nuevo editorial para Realidad Aumentada, por A24, donde acusó a los políticos de nuestro país de no mantener la palabra ante las diferentes promesas. No solo a las realizadas durante la campaña electoral, sino también al accionar de cada uno de los dirigentes en el día a día. Para esto, citó a Néstor Kirchner: "Miren lo que hago y no lo que digo".

Entre tantas críticas, de manera sorpresiva, el conductor apuntó contra la líder del macrismo. "Usar pasajes de diputados para ir a una marcha en Córdoba... Acá tampoco estamos dando el ejemplo, Patricia. La presidenta del PRO nos vive diciendo que hay que cuidar a la República, que hay que no usar la plata del Estado con fines particulares... ¿No? Privados, con fines partidarios. Pues bien, ¿qué hizo? Usó los pasajes de una senadora, Rodríguez Machado de Cambiemos, para hacer una viaje fugaz a Córdoba por el 8N".

Al mismo tiempo, Viale criticó a la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y le dejó un mensaje especial: "Está mal, Patricia. No tenés que usar nuestra plata para ir a una marcha partidaria. Usá tu plata, sacala de tu bolsillo. Sino estás haciendo lo mismo que criticás: usar fondos públicos con fines privados. Y está mal. Hagan honor a la república que dicen defender. La oposición también tiene que dar el ejemplo".

Con respecto, al periodista "Patricia, en las últimas horas, pidió perdón y dijo que iba a devolver el dinero del pasaje. El tema de los pasajes es un curro, una truchada tremenda hace mucho tiempo. Una vieja caja del Congreso que no se pudo tocar. Alguno lo usan para ir y volver, otros cambian ese dinero por efectivo y lo reparten por asesores... Una estafa". Por último, en relación a su extenso editorial, sentenció: "La política, los gobiernos, las transformaciones se hacen con ejemplos. Y en la Argentina los ejemplos no abundan. Más bien, escasean".

El mensaje de Bullrich en redes sociales: