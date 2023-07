Drástico cambio en El Trece: el conductor que vuelve a la TV argentina tras muchos años

El Trece confirmó qué histórico conductor reemplazará a "El Pollo" Álvarez en Nosotros a la Mañana.

"El Pollo" Álvarez anunció una inesperada noticia en Nosotros a la Mañana (El Trece). Tal como lo había adelantado meses atrás, el próximo lunes 17 de julio dejará la conducción del programa y será reemplazado por un histórico conductor de televisión. Se trata de una figura muy reconocida en la industria televisiva que, desde hace varios años, se encontraba alejado de la pantalla chica. Después de meses de misterio, "El Pollo" se despidió del cicloy reveló quién encabezará la nueva etapa.

Tras los rumores de que Nosotros a la Mañana iba a terminar con la salida de "El Pollo", El Trece dio a conocer que esto no ocurrirá y que lo reemplazará con otro reconocido conductor. Se trata de Oscar "El Negro" González Oro, quien regresará a la televisión después de mucho tiempo. "Atención desde el lunes 17 estoy en vivo en la pantalla del 13 con 'Nosotros a la Mañana', ¿los sorprendí, no?", les había anunciado el presentador en su cuenta de nstagram. Ahora, "El Pollo" dio más detalles al respecto.

"Mañana me voy a despedir como corresponde, pero se los voy a contar porque es lo que ustedes merecen. Mañana es mi último programa acá, voy a pasar las tardes de Canal Trece. El lunes, el programa sigue con mis compañeros y viene 'El Negro' Oro, señores. Igual, mañana me despido", comenzó Álvarez. A pesar de que le parecía una noticia "horrible", aseguró estar "muy contento" con su nuevo rumbo laboral.

"¡Nosotros no! Te deseamos lo mejor, pero te vamos a extrañar", le comentó Cinthia Fernández, panelista del programa. "Mañana hablamos, pero quería contarlo porque es lo mínimo que se merecen. Los quiero y las quiero", se despidió "El Pollo". Aún no se sabe cómo se llamará el nuevo programa de El Trece que conducirá Álvarez, pero se transmitirá por la tarde y estará acompañado por Leandro "El Chino" Leunis, María Belén Ludueña, Ronnie Arias y Estefi Berardi.

El furioso descargo de "El Negro" González Oro en Instagram: "Basura"

Recientemente, "El Negro" González sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al publicar un fuerte descargo en sus historias. "Sos una basura, estafador, delincuente, vividor, mitómano, ladrón, rata", publicó primero. Minutos después, agregó: "Ojos que no ven, intuición femenina que adivina".

Sus seguidores lo llenaron de preguntas, pero Oscar no dio demasiados detalles al respecto y dijo que alguien le había robado. "No me pregunten quién es el ladrón. Él lo sabe. No especulen con nombres al azar porque pueden hacer daño sin sentido. Cuando lo decida, yo voy a publicar quién es. Pero déjenme decidir a mí. Gracias", concluyó el presentador.