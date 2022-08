Donato de Santis puso fin al misterio y explicó cómo debe comerse la fainá en la pizza

El chef italiano Donato de Santis habló de la popularidad que tiene la fainá en Argentina, luego del provocativo ida y vuelta entre Wanda Nara y "La China" Suárez que tuvo a la pizza de protagonista.

Donato de Santis se metió en el nuevo capítulo del Wanda Gate luego de que la pizza pasara a ser el foco de disputa entre Wanda Nara y "La China" Suárez. Tras el picante ida y vuelta entre la empresaria y la actriz, el chef italiano habló de la pizza y del origen de la fainá, desterrando mitos sobre el popular alimento.

El escándalo se originó en una serie de stories que Wanda Nara publicó en su Instagram, donde hizo alusión a su figura corporal y llamó a sus seguidores a "comer pizza sin culpa". Inmediatamente después, Eugenia "La China" Suárez subió una storie comiendo pizza con fainá. ¿Casualidad? Eso fue lo que trataron de analizar y dilucidar en Es por ahí (América TV), magazine que contó con la opinión de un experto en la cocina italiana: Donato de Santis.

"En Argentina, la fainá y la pizza es un primer acto de integración. La faina es un producto del norte, específicamente de Liguria y toda la costa, y se come sola. Sucede que llegados a la Argentina los inmigrantes del norte de Italia, se encuentran con los del sur de la región y por una cuestión de supervivencia provocan al público con la preparación de la pizza. Solamente en Buenos Aires, la pizza y la fainá se unen. El norte y el sur. Eso es espectacular", explicó el jurado de MasterChef Celebrity desde Italia.

Donato de Santis puso fin al misterio de cómo debe comerse la fainá

"La pizza y la fainá uno la come como quiere. Mi slogan es que son alimentos que provocan alegría. Lo importante es comerla con la mano, sin los tenedores porque enfrían. No es lo mismo que morder. Pero lógicamente, la faina debería ir arriba de la pizza", agregó Donato poniendo fin a la grieta sobre el lugar que debe tener la fainá a la hora de comerla. Por otro lado, el chef hizo alusión a la storie de "La China" comiendo pizza y opinó: "Si tenés una pizza de cancha, que no tiene nada, podés poner la faina abajo. Pero si tiene jamón, hongos, muzzarella, tiene que ir arriba porque sino se te desarma todo".